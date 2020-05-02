طبيب مصري يؤكد أن العيون الطريق الأكثر خطورة لانتقال "كورونا"

يعتبر لمس اليدين للعين والفم والأنف، أحد أبرز الطرق لانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد الذي أصاب الملايين حول العالم، وأوضح الدكتور محمود ماضي طبيب العيون، أن الفيروس "ينتقل للعين خلال لمسها مباشرة قبل تطهير اليد وغسلها جيدا، وهو الأمر الذي يزيد من نسب الإصابة بفيروس "كورونا"، حيث يمكن تغطية الأنف والفم بعكس العين".

وحذَّر ماضي في تصريح صحافي، من انتقال فيروس "كورونا" عبر العين، وذلك عن طريق ملامسة الأيدي الأسطح المحملة بفيروس كورونا، أو من خلال الشخص مصاب، وذلك إذا تم لمس اليدين للعينين لينتقل من الشخص المصاب للشخص المريض.

وأوضح الطبيب، الأعراض التي تشير إلى انتقال الفيروس عن طريق العينين، ومن أبرزها إحمرار العين، وتهيجها، مع تجمع الإفرازات بها، واختتم ماضي حديثه بأن الطريقة الأمثل لتجنب انتقال فيروس كورونا عبر العينين، هي بتجنب العدسات اللاصقة؛ حيث أن بـإمكانها نقل الفيروس، إذا تم نقلها بأيد ملوثة، واستبدالها بالنظارات الطبية، وتجنب ملامسة اليدين خارج المنزل للعين.

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