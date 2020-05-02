شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: التحكم في مستوى السكر يحمى مصابين كورونا من مضاعفات خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت دراسة جديدة إلى أن المصابين بداء السكري من النوع 2 الذين يتحكمون في مستوياته بالدم أفضل حالًا إذا أصيبوا بعدوى فيروس كورونا ولا يتعرضون لمضاعفات خطيرة للعدوى والتي قد تصل إلى الوفاة.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية تضيف دراسة نشرت في مجلة Cell Metabolism إلى الدليل على أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بنتيجة سيئة إذا أصيبوا بعدوى فيروس كورونا لكن هناك بعض الأخبار المشجعة وهى أن الأشخاص الذين يعانون من النوع الثانى من مرض السكروالذين يتحكمون في مستوى السكر في الدم وضعهم أفضل بكثير من أولئك الذين يعانون من انخفاض السكر في الدم.

يقول المؤلف هونغليانغ لي من مستشفى رنمين بجامعة ووهان: "لقد فوجئنا برؤية هذه النتائج الإيجابية في مجموعة جلوكوز الدم التي يتم التحكم فيها جيدًا بين مرضى كوفيد 19 ومرض السكري من النوع 2 الموجود مسبقًا، بالنظر إلى أن مرضى السكري لديهم خطر أعلى بكثير للوفاة ومضاعفات مختلفة، ولا توجد أدوية محددة لـفيروس كورونا تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن التحكم في جلوكوز الدم بشكل جيد قد يكون بمثابة نهج مساعد فعال لتحسين تشخيص مرضى كورونا ومرض السكري الموجود مسبقًا. "

أكثر من 500 مليون شخص حول العالم لديهم مرض السكر من النوع الثانى، في حين كان من الواضح أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة يعانون من مضاعفات شديدة عند الاصابه بعدوى كورونا وهو ما دفع الباحثين للبحث عن الدور الذي قد يلعبه التحكم في جلوكوز الدم لدى الشخص في هذه النتائج.

لمعرفة ذلك ، أجروا دراسة رجعية متعددة الأطوار بأثر رجعي تشمل 7337 حالة مؤكدة من فيروس كورونا مسجلة بين 19 مستشفى في مقاطعة هوبي بالصين من بين هؤلاء كان 952 شخصًا يعانون من مرض السكر من النوع الثانى بينما لم يكن لدى 385 6 آخرين من بين المصابين بالسكري ، كان لدى 282 جلوكوز دم متحكم فيه بشكل جيد و528 مريض لم يتحكموا في نسبة السكر.

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أظهرت البيانات أن الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى مصابين بفيروس كورونا ويعانون من مرض السكر يحتاجون إلى المزيد من التدخلات الطبية، على الرغم من هذه التدخلات ، كان لديهم أيضًا معدل وفيات أعلى بشكل ملحوظ (7.8 ٪ مقابل 2.7 ٪) بالإضافة إلى زيادة حدوث إصابة متعددة بأعضاء جسمهم.

كما تبين إن المرضى الذين لديهم سكر دم متحكم فيه جيدًا مع إصابتهم بفيروس كورونا كانوا أقل عرضة للوفاة من أولئك الذين كان مستوى الجلوكوز في الدم لديهم ضعيفًا وفي الوقت نفسه ، تلقى أولئك الذين لديهم مرض السكر من النوع الثانى المُدار جيدًا أيضًا عددًا أقل من التدخلات الطبية الأخرى بما في ذلك الأكسجين التكميلي أو وضعهم على جهاز التنفس الصناعى ولديهم مضاعفات صحية أقل.

يقول الباحثون إن النتائج الجديدة تقدم ثلاث رسائل رئيسية لمرضى السكري:

- يكون الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للوفاة من كوفيد 19 ويصابون بمضاعفات أكثر شدة بعد الإصابة لذلك ، يجب عليهم اتخاذ احتياطات إضافية لتجنب الإصابة.

- يجب على مرضى السكري أن يأخذوا عناية إضافية لإبقاء سكر الدم تحت السيطرة الجيدة أثناء الوباء.

- بمجرد الإصابة بكورونا يجب التحكم في مستوى الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري للحفاظ عليه في النطاق الصحيح ، بالإضافة إلى أي علاجات أخرى مطلوبة.