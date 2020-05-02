هل جفاف الحلق في رمضان يهددك بفيروس كورونا؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مايو 2020 12:13 مساءً - من علامات الصيام الشعور بالجفاف في الحلق نتيجة للعطش أي قلة وصول السوائل، وهذا العرض الذي اعتدنا عليه وتحملناه طيلة سنوات مضت، واستشعرنا فوائد الصيام ، هل أصبح جفاف الحلق اليوم يهددنا بالاصابة بفيروس كورونا، خاصة أن من أعراضه الأولية الشعور بجفاف الحلق؟

الدكتور محمد وافي، إختصاصي الأمراض الباطنة يشير إلى النصائح الآتية للوقاية من جفاف الحلق والتفريق بين جفاف الحلق بسبب الصيام وفيروس كورونا، وذلك ضمن حملة "الخليج 365" مرحباً بيتي فتابعينا.

أعراض فيروس كورونا الأولية

الشعور بجفاف في الحلق وهو يعتبر من أعراض الاصابة بفيروس كورونا الخفيفة، ويجب أن يبقى المريض ملتزما الراحة في البيت.

يشعر المريض بسعال جاف.

ويشعر المريض بأوجاع وألام في جميع أنحاء الجسم.

من علامات إصابة الجسم بالجفاف أن يزداد الشعور بالعطش مع جفاف الفم وكذلك ينخفض نزول البول ويصبح لونه مائلاَ إلى الأصفر الغامق.

والشعور بالدوخة والصداع مع جفاف الجلد.

هذه الأعراض يجب أن يفرق فيها المريض بين الإصابة بعدوى فيروس كورونا وبين جفاف الفم المعتاد، وكذلك جفاف الحلق بسبب الصيام.

هل جفاف الحلق يصبح بيئة مناسبة لفيروس كورونا؟

جفاف الحلق والزور وصعوبة في خروج إفرازات الغدد اللعابية قبل ظهور الأعراض ب ٧٢ ساعة.

قد يسبق جفاف الحلق حدوث ما يعرف بفقدان حاسة الشم وبالتالي فهو من الأعراض المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا، ولذلك فمن المتوقع حدوث جفاف الحلق وعدم إكمال الصيام ومتابعة العلاج وطرق الوقاية.

تناول الحلويات وعلاقتها بجفاف الفم والحلق في رمضان

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تعتبر الحلويات والسكريات مثل الحلويات الشرقية والقطايف التي يتسم بها شهر رمضان من الخيارات السيئة في شهر رمضان لأنها تزيد من الشعور بالعطش والشعور بجفاف الفم والحلق.

يجب عدم الإكثار من تناول الحلويات خلال شهر رمضان على الإفطار أو السحور، وتناول الفواكه الطازجة بديلاً صحياً عنها.

علاوة على شعور العطش خلال النهار بسبب الحلويات فهي تؤدي لتراكم الدهون الضارة وزيادة الوزن، والشعور بالتخمة والخمول والكسل وعدم المقدرة على القيام بالعبادات.



برنامج شرب الماء والسوائل في رمضان

يفضل الإفطار على جرعة من الماء وحبة من التمر قبل تناول الطعام.

يفضل شرب كمية من الماء قبل تناول الطعام لأن ذلك يعطي شعوراً بالصدمة بالنسبة للمعدة التي ظلت فارغة لأكثر من نصف يوم.

يمكن شرب الماء بعد ربع ساعة من شرب الكوب الأول أي بعد الصلاة.

الماء المثلج يسبب الصداع مما يعطي شعوراً بالشك بالإصابة بفيروس كورونا.

يجب على الصائم أن ينوع مصادر الماء لكي يحصل على الفائدة مثل الشاي الأخضر والبطيخ، وكذلك الفواكه الطرية المحتوية على الماء.

يجب تقليل المكسرات المملحة لأنها تزيد من شعور العطش والاحساس الوهمي بالشبع رغم أنها تسبب زيادة الوزن، ولكن الجسم يصبح مخزناً للصوديوم بسببها.

نفس الفكرة بالنسبة للسحور فليس الإكثار من شرب الماء يعني عدم العطش لأن الجسم يتخلص من الماء بعد حوالي ساعة ولذلك يجب تنظيم كمية الشرب.

أطعمة تزيد من جفاف الحلق في رمضان

يفضل الإبتعاد عن الأسماك المملحة والمعلبات لأنها من الخيارات الغير صحية على مائدة الإفطار في شهر رمضان.

المخللات سواء المصنعة في البيت أو الجاهزة.

الحمص يعتبر من الخيارات السيئة في السحور وتزيد من الشعور بالعطش.

البطاطا المقلية والمسلوقة.

اللحوم المجففة مثل البسطرمة.

البندورة المقلية والمسبكة على السحور.

الأجبان المملحة.

هل المضمضة بالماء تبطل الصيام؟