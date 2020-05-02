كل ما تريدين معرفته عن العسل للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مايو 2020 12:13 مساءً - يستخدم العسل الخام كعلاج شعبي على مر التاريخ وله مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية والاستخدامات الطبية. يستخدم حتى في بعض المستشفيات كعلاج للجروح. العديد من هذه الفوائد الصحية خاصة بالعسل الخام أو غير المبستر ،معظم العسل الذي نجده في محلات البقالة مبستر ،الحرارة العالية تقتل الخميرة غير المرغوب فيها، ويمكن تحسين اللون والملمس، ويزيل أي تبلور، ويطيل العمر الافتراضي. يتم تدمير العديد من العناصر الغذائية المفيدة في هذه العملية، الدكتورة هند مأمون خبيرة الطب البديل، توضح فوائد العسل للحامل.

فوائد العسل للحامل

1 - مصدر جيد لمضادات الأكسدة

يحتوي العسل الخام على مجموعة من المواد الكيميائية النباتية التي تعمل كمضادات للأكسدة. بعض أنواع العسل تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضراوات. تساعد مضادات الأكسدة على حماية جسمك من تلف الخلايا بسبب الجذور الحرة.

تسهم الجذور الحرة في عملية الشيخوخة، وقد تساهم أيضاً في تطور الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب. أظهرت الأبحاث أن مركبات مضادات الأكسدة في العسل تسمى البوليفينول قد تلعب دوراً في الوقاية من أمراض القلب.

2- خصائص مضادة للجراثيم والفطريات

وقالت خبيرة الطب البديل: إن العسل الخام يمكن أن يقتل البكتيريا والفطريات غير المرغوب فيها. يحتوي بشكل طبيعي على بيروكسيد الهيدروجين، مطهر. تختلف فعاليته كمضاد للبكتيريا أو مضاد للفطريات اعتماداً على العسل، ولكن من الواضح أنه أكثر من مجرد علاج شعبي لهذه الأنواع من الالتهابات.

3- شفاء الجروح

يستخدم عسل مانوكا في البيئات الطبية لعلاج الجروح لأنه وجد أنه قاتل جرثومي فعال، ويساعد أيضاً في تجديد الأنسجة.

أشارت خبيرة الطب البديل إلى أن عسل مانوكا يمكن أن يعزز وقت الشفاء ويقلل الإصابة. ضع في اعتبارك أن العسل المستخدم في المستشفيات هو درجة طبية، وهذا يعني أنه يتم فحصه ومعقم. إنها ليست فكرة جيدة لعلاج التخفيضات مع العسل أن تشتري من متجر.

4 - قوة المغذيات النباتية

المغذيات النباتية في العسل هي المسؤولة عن خصائصه المضادة للأكسدة، وكذلك قوتها المضادة للبكتيريا والفطريات. كما يُعتقد أنها السبب في إظهار العسل الخام فوائد مناعية ومضادة للسرطان. المعالجة الثقيلة تدمر هذه العناصر الغذائية القيمة.

5- مساعدة للقضايا الهضمية

يستخدم العسل في بعض الأحيان لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال، عند الحامل رغم عدم وجود الكثير من الأبحاث لإظهار نجاحه. ثبت أنه فعال كعلاج لبكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (H.pylori)، رغم أنه سبب شائع لقرحة المعدة، كما أنه مادة حيوية قوية، وهذا يعني أنها تغذي البكتيريا الجيدة التي تعيش في الأمعاء، والتي تعتبر حيوية ليس فقط للهضم بل للصحة العامة.

6- تهدئة التهاب الحلق

لدي نزلة برد؟ جربي ملعقة من العسل. العسل هو علاج التهاب الحلق القديم. إضافته إلى الشاي الساخن مع الليمون عندما يصيبك فيروس برد.

كما أن العسل فعال مثل ديكستروميثورفان، وهو عنصر شائع في أدوية السعال التي لا تحتاج إلى وصفة طبية. فقط بأخذ ملعقة أو ملعقتين، مباشرة.

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أضرار العسل للحامل

بالإضافة إلى البريبايوتك والمواد الغذائية المفيدة، يمكن أن يحمل العسل الخام أيضاً بكتيريا ضارة مثل كلوستريديوم بوتولينوم. هذا أمر خطير للغاية بالنسبة للحامل.

أعراض التسمم الغذائي ما يلي

الإمساك.

التنفس البطيء.

ترهل الجفون.

غياب الإسكات.

فقدان السيطرة على الرأس.

الشلل الذي ينتشر إلى أسفل.

التغذية السيئة.

سبات.

صرخة ضعيفة.

رغم أن معظمها آمن للاستهلاك، إلا أن هناك حالات استثنائية يمكن أن يكون للعسل آثار جانبية فيها. بالنسبة لأولئك الذين لديهم مخاوف بشأن تناول العسل أثناء الحمل، يجب عليهم فحص مرض السكري أثناء الحمل. بعض النساء يصبن بسكري الحمل أثناء الحمل وعليهن مراقبة متواصلة لمستويات السكر في الدم؛ لأن العسل يحتوي على نسبة الجلوكوز، فهو يندرج ضمن قائمة الكربوهيدرات والسكريات التي يجب تجنبها في مثل هذه الحالات. تنطبق القاعدة نفسها على النساء المصابات بداء السكري من النوع 2 أو مقاومة الأنسولين.

رغم أن فرص الإصابة بحساسية بسبب استهلاك العسل نادرة، إلا أن الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى تقلصات في المعدة، وتهيج في الجهاز الهضمي، والإسهال، والانتفاخ ومشاكل في المعدة لدى بعض النساء. تأكدي من أن العسل الذي تستهلكينه نقي ومن ماركة موثوق بها.

الاحتياطات التي يجب اتخاذها أثناء تناول العسل بالنسبة للحامل

رغم أن العسل آمن للاستهلاك أثناء الحمل، فإن الطريقة التي تدرجينها في نظامك الغذائي ستقرر ما إذا كان سيوفر لك فوائد أم لا. لذلك، للحصول على أقصى الفوائد الممكنة، إليك بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها:

لا تضيفيه إلى الماء الساخن؛ لأنه قد يدمر بعض الإنزيمات والمواد المغذية المفيدة، الأطعمة الغنية بفيتامين C وD تفقد قيمتها الغذائية عند تناولها مع العسل؛ لأن بعض المعادن الموجودة في العسل تميل إلى إبطال فوائد هذه الفيتامينات، يمكن أن يتسبب العسل الممزوج بالحبوب مثل الفاصوليا في عسر الهضم واضطراب المعدة، وبالتالي لا ينبغي تناولهما معاً.

فوائد العسل على الريق للحامل

يقلل من الحساسية: يُعرف العسل بتقليل الحساسية الموسمية نظراً لوجود حبوب اللقاح المحلية فيه. لذلك، إذا تم تناوله يومياً، يمكن أن يبني العسل أثناء الحمل مناعة في الجسم تجاه حبوب اللقاح والحساسية الموسمية الأخرى.

يهدئ السعال: العسل عنصر طبيعي رائع للتخفيف من السعال والبرد أثناء الحمل. تناوله مع الزنجبيل أو ماء الليمون لتهدئة التهاب الحلق. يساعد العسل أيضاً في تطهير المخاط.

يخفف الأرق: العسل بالإضافة إلى الحليب هو أفضل لعلاج الأرق أثناء الحمل. امزجي ملعقة صغيرة من العسل في كوب حليب دافئ وتناوليها قبل النوم لتنامي مثل طفل.

يقلل من حرقة وعسر الهضم: الحموضة المعوية وعسر الهضم من المشاكل الشائعة في الحمل؛ خاصة خلال الربع الثالث. الآن، كوب من الحليب الدافئ المخلوط مع العسل يمكن أن يخفف من الانزعاج.

يشفي الحروق والجروح: من المعروف أن العسل مسكن طبيعي. لذا، إذا تعرضت للجرح أو تعرضت للحرق أثناء الحمل، فعليك استخدام العسل موضعياً لتخفيف الألم وتضميد الجرح، بدلاً من ظهور مسكنات الألم.

يعالج القرحة واضطرابات الجهاز الهضمي: من المعروف أن العسل يمنع نمو بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري في المعدة؛ لأن هذه البكتيريا تسبب القرحة. لذلك، تناول العسل يمكن أن يقلص حدوثها. وأخيراً، من المعروف أن العسل والماء يعززان أنسجة جديدة.

العسل للحامل في الشهر الأول

كل شيء رائع حتى وقت الاعتدال لديك. ملعقة واحدة من العسل تحتوي على نحو 8.6 جرام من الفركتوز. الآن، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، يجب أن يقتصر تناول السكريات المجانية على أقل من 25 جم يومياً. هذا يساوي أقل من 10٪ من إجمالي استهلاك الطاقة لهذا اليوم.

أفضل عسل للحامل

أفضل عسل للحامل هو عسل السدر أي العسل الطبيعيّ، حيث ينتجه النحل بعد تناول الغذاء من أزهار السدر، ويمتاز بمذاقه الذي يختلف إلى حدٍ كبير عن طعم الأنواع الأخرى من العسل، كما يحتوي على تركيبة ممتازة قادرة على علاج الأمراض والوقاية منها، لذلك هو باهظ الثمن.

فوائد شمع العسل للحامل