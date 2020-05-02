كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مايو 2020 12:13 مساءً - هل تودين اكتشاف أفضل النصائح لتعليم الأطفال الصيام، على الرغم من أن الصيام يشير إلى الامتناع عن جميع الأطعمة أو السوائل أو المواد الصلبة، يجب على الأطفال تجنب تناول الطعام لبضع ساعات فقط، الدكتور عبد الرحمن شمس أخصائي التغذية ،أوضح فيما يلي بعض النصائح المفيدة لتعليم أطفالك تقنيات الصيام العملية والآمنة والمناسبة للصيام لفترة قصيرة، تناسب أعمارهم إلى أن يستطيع الطفل ممارسة الصيام لفترة أطول.

5 نصائح مفيدة لتعليم الأطفال الصيام



الامتناع عن الحلويات



يحب الأطفال تناول الحلويات بين الحين والآخر. لذا يمكنك تعليم الأطفال تجنب تناول الحلويات لبعض الوقت. اطلبي من أطفالك عدم تناول الأطعمة والوجبات الخفيفة الغنية بالسكر، مثل الكعك والحلوى والشوكولاتة والمعجنات لفترة محددة، لن يتعلم أطفالك الصيام فحسب، بل يتجنبون أيضاً تناول كمية زائدة من الحلويات والابتعاد عن تسوس الأسنان.



اتخاذ خيارات صحية

لفترة محددة من الصيام علمي أطفالك تناول الأطعمة الصحية فقط. على سبيل المثال، بدلاً من الشوكولاتة، علمي أطفالك تناول الجزر. بدلاً من شرب الصودا والمشروبات الباردة، علمي أطفالك أن يشربوا الماء المفلتر فقط. ساعدي أطفالك على اختيار وجبات غذائية على الأطعمة السريعة وغير المرغوب فيها.



عرفي طفلك مفهوم الصيام في رمضان

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رمضان هو أحد أفضل الأوقات لتقديم مفهوم الصيام للأطفال. لا يشترط الإسلام على الأطفال أن يصوموا، لكن مع الصوم في الأسرة، قد يتحمسون للفكرة، دعي طفلك يأخذ زمام المبادرة هنا ويقرر ما إذا كان يريد الصيام أم لا، كوني مرنة ودعيه يصوم ليوم في البداية.



اختاري ساعات قليلة من اليوم حتى الصيام



تأكدي من أنك لا تعلمين أطفالك الصيام لساعات طويلة أو ليوم كامل، على سبيل المثال، اطلبي من طفلك الصيام لبضع ساعات في فترة ما بعد الظهر والمساء ثم يتناول وجبة مغذية في الليل، وأن يتجنب تخطي الوجبات، امنعي طفلك من تناول الوجبات الخفيفة والأطعمة السريعة بين الحين والآخر، ولكن تأكدي من حصوله على وجبات متوازنة ومغذية.



علمي طفلك الابتعاد عن جميع الأطعمة المفضلة أثناء الصيام



إذا كان طفلك معتاداً على تناول بعض الأطعمة الخاصة به كثيراً، فقومي بمنع طفلك من تناول هذا الطعام المحدد أثناء الصيام، على سبيل المثال، إذا كان طفلك يحب تناول الشوكولاتة أو الخبز كثيراً، فقومي بإرشاد طفلك إلى الامتناع عن تناولها أثناء ساعات الصيام، أثناء الإفطار بعد وقت محدد، علمي طفلك أن يصلي لله ويشكره على الطعام الذي يوشك طفلك على تناوله، هذه العادة سوف تساعد طفلك على أن يتعلم أن الطعام نعمة من الله عز وجل، وعلينا أن نشكر الله على جميع النعم.