صحة ورشاقة

30 تريليون خلية في جسم الإنسان

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 2 مايو 2020

أفاد مركز أبوظبي للخلايا الجذعية أن جسم الإنسان يتكون من حوالي 30 تريليون خلية، تشمل حوالي 200 نوع مختلف.

 

ودوّن عبر حسابه في «تويتر» إن الخلايا الجذعية هي خلايا عامة في الجسم يمكنها أن تتطور إلى أنواع مختلفة من الخلايا مع وظائف أكثر تحديداً مثل خلايا الدم وخلايا عضلة القلب وخلايا المخ، وتعمل الخلايا الجذعية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

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وذلك لإصلاح وتجديد الدم، القلب، العظام، الجلد، العضلات وحتى مناطق معينة من الدماغ.⁣ وأضاف: «ليست كل الخلايا الجذعية متشابهة ويمكن للخلايا الجذعية متعددة القدرات أن تتطور إلى أي نوع من الخلايا المتخصصة في الجسم».

 

وأشار إلى أنه يمكن استخدام الخلايا الجذعية لعلاج العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطانات والدم والاضطرابات المناعية والتمثيل الغذائي مثل اللوكيميا (سرطان الدم)، وسرطان الغدد الليمفاوية وفقر الدم المنجلي، منوهاً بأن دم الحبل السري لديه خلايا جذعية أكثر بكثير من نخاع العظم البالغ

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