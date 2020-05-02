معلومات يجب أن تعرفها عن الخلايا الجذعية

السبت 2 مايو 2020

نشر مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، بمناسبة نجاحه في تطوير علاج مبتكر وواعد يعتمد على استخراج الخلايا الجذعية من دم المصاب بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد ـ 19» وإعادة إدخالها إلى الرئتين عن طريق الاستنشاق بعد معالجته الخلايا الجذعية وتنشيطها، معلومات عن 5 أشياء من المحتمل أننا لا نعلمها عن الخلايا الجذعية، وهي:⁣



⁣

1- تعمل الخلايا الجذعية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وذلك لإصلاح وتجديد دمك، قلبك، عظامك، جلدك، عضلاتك وحتى مناطق معينة من الدماغ.

2- ليست كل الخلايا الجذعية متشابهة، بحيث يمكن للخلايا الجذعية متعددة القدرات أن تتطور إلى أي نوع من الخلايا المتخصصة في الجسم، في حين أن الخلايا الجذعية متعددة القدرات لديها إمكانية محدودة لتتطور إلى نوع الخلايا المتخصصة.⁣

Advertisements

3- جميع الثدييات لديها.

4- يمكن استخدام الخلايا الجذعية لعلاج العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطانات والدم والاضطرابات المناعية والتمثيل الغذائي مثل اللوكيميا (سرطان الدم) ،سرطان الغدد الليمفاوية وفقر الدم المنجلي.⁣

⁣

5- تبين أن دم الحبل السري لديه خلايا جذعية أكثر بكثير من نخاع العظم البالغ.⁣