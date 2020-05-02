- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات يجب أن تعرفها عن الخلايا الجذعية والان مع التفاصيل
السبت 2 مايو 2020
نشر مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، بمناسبة نجاحه في تطوير علاج مبتكر وواعد يعتمد على استخراج الخلايا الجذعية من دم المصاب بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد ـ 19» وإعادة إدخالها إلى الرئتين عن طريق الاستنشاق بعد معالجته الخلايا الجذعية وتنشيطها، معلومات عن 5 أشياء من المحتمل أننا لا نعلمها عن الخلايا الجذعية، وهي:
1- تعمل الخلايا الجذعية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وذلك لإصلاح وتجديد دمك، قلبك، عظامك، جلدك، عضلاتك وحتى مناطق معينة من الدماغ.
2- ليست كل الخلايا الجذعية متشابهة، بحيث يمكن للخلايا الجذعية متعددة القدرات أن تتطور إلى أي نوع من الخلايا المتخصصة في الجسم، في حين أن الخلايا الجذعية متعددة القدرات لديها إمكانية محدودة لتتطور إلى نوع الخلايا المتخصصة.
3- جميع الثدييات لديها.
4- يمكن استخدام الخلايا الجذعية لعلاج العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطانات والدم والاضطرابات المناعية والتمثيل الغذائي مثل اللوكيميا (سرطان الدم) ،سرطان الغدد الليمفاوية وفقر الدم المنجلي.
5- تبين أن دم الحبل السري لديه خلايا جذعية أكثر بكثير من نخاع العظم البالغ.
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات يجب أن تعرفها عن الخلايا الجذعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.