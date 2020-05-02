فيروس كورونا يصيب 63% من الإيطاليين بالأرق والاكتئاب

السبت 2 مايو 2020

أظهر استطلاع أجراه معهد Piepoli للأبحاث أن أكثر من نصف الشعب الإيطالي يعانون الأرق والصداع وآلام المعدة والقلق والذعر والاكتئاب بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقا للعين.



ووفقاً للدراسات التي كشفها استطلاع المعهد الإيطالي، الذي يتخذ من مدينة ميلانو مقراً له، فإن انتشار جائحة كورونا أثر سلبياً بشدة على الاستقرار النفسي للإيطاليين.

وأوضح الاستطلاع أن 63% من الإيطاليين يعانون الإجهاد والضغط النفسي الشديد بسبب المخاوف الناتجة عن الفيروس التاجي، ويظهر ذلك عبارة عن أعراض مثل الأرق والقلق والاكتئاب.

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وأضاف: "بينما يعاني 43% من الشعب الإيطالي أقصى مستويات التوتر".

وبحسب موقع "فان بيدج" الإيطالي، فإن أسباب شعور الغالبية العظمى بهذه المخاوف يرجع إلى انفصالهم وبعدهم عن أسرهم وأحبائهم، والشكوك حول المستقبل، والمشاكل الاقتصادية، والخوف من الإصابة بالمرض، والقيود الصارمة على التنقلات بسبب الحجر الصحي المفروض على البلاد.

وأرجعت أليساندرا لانشيلوتي، طبيبة نفسية إيطالية معروفة، معاناة نسبة كبيرة من الناس بالأرق والصداع وآلام المعدة والقلق والذعر والاكتئاب إلى الطوارئ التي تمر بها إيطاليا.

وأضافت: "كل هذا يحدث بسبب المستقبل غير المفهوم أو المفقود، خاصة أننا شعب اعتاد على تخطيط مسار حياته المستقبلية، لكن بشكل مفاجئ وجدنا أنفسنا محاصرين في منازلنا ولفترة طويلة بلا مستقبل واضح".

وتراجع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 269 شخصاً، الجمعة، مقابل 285، الخميس، بينما ارتفع عدد الإصابات الجديدة بواقع 1965 مقابل 1872 في اليوم السابق، وفقاً لوكالة الحماية المدنية الإيطالية.