قبل أن يفزعك العطس والسعال: تأكدي أنه حساسية موسمية وليس كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصادف موسم أمراض الحساسية هذه السنة مع جائحة وباء الكورونا، وهو ما أحدث فزعا مضاعفا للأشخاص بسبب عدم تشابه أعراض كورونا مع أعراض الإصابة بالحساسية، ولا يخففه سوى الوعي المسبق أو التوعية المستحقة، فالحساسية الموسمية تبدأ عادة في شهر مارس وتصل ذروتها مع منتصف فصل الربيع، لكنها هذا العام أخذت شكلا مختلفا جراء مقتضيات الحجر المنزلي التي أبقت معظم العالم تحت تعليمات ونداءات التباعد الاجتماعي وضرورة البقاء في المنزل ليأخذ فصل الربيع نسقا مختلفا هذا العام.

ولمعرفة الفرق بين عوارض الحساسية الموسمية وعوارض الكورونا، التي يمكن ان تختلط على الكثيرين، فقد عرض موقع "هيلث دوت كوم" هذه الوصفات المتخصصة التي قدمها طبيب الحساسية والمناعة في كليفلاند كلينيك الدكتور رونالد بورسيل، ليس فقط لتمييز الحساسية وإنما لمعالجتها بدون الحاجة للبحث عن عيادات ربما تكون مغلقة بسبب الحجر.

أعراض الحساسية الموسمية

لسوء الحظ فإن الكثير من أعراض الحساسية الموسمية تحاكي أعراض فيروسات الجهاز التنفسي، فهي تتمثل في سيلان الأنف والسعال والعطس والاحتقان الذي قد يسبب الشخير في الليل، إضافة الى حكة في العينين والأنف.

ويشير الدكتور بورسيل إلى ضرورة ملاحظة مدى ظهور هذه الأعراض، ففيروسات الجهاز التنفسي تأتي بسرعة كبيرة مما يتسبب بالشعور بالمرض دفعة واحدة وخلال يوم واحد..

الأمر المهم هو أن الحساسية الموسمية لا تسبب الحمى على عكس الإنفلونزا وفيروس كورونا، ولذلك إن شعرتِ بالحكة في الحلق فالاحتمال الأكبر أن تكون حبوب اللقاح المنتشرة في الجو هي السبب وليس الفيروس، مع معرفة أن الحساسية قد تؤدي الى تفاقم حالات الربو إن كنت تعانين منه.

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كيفية علاج أعراض الحساسية الموسمية

إن كنتِ تعانين باستمرار من السعال أو العطس أو أي أعراض أخرى مماثلة، وفي نفس الوقت تقريبا، فالأجدر بك مراجعة طبيب حساسية وهو الذي عادة ما ينصح باللجوء لتعاطي دواء مضاد للهستامين، كما ينصح باستخدام بخاخات الأنف والتي يُنصح البدء في استخدامها قبيل حلول موسم الحساسية لإعطاء نتيجة أفضل.

وإن لم تؤتِ الأدوية التي لا تحتاج الى وصفة طبية نتائج مرجوة يٌنصح باللجوء إلى خيار الحقن، إلا أنه وحسب الدكتور بورسيل يجب إعطاء حقن الحساسية هذه على مدار عدة سنوات حتى تتمكن من بناء الحصانة، لذا يعمد أطباء الحساسية إلى وصفها كعلاج فقط عندما تكون الحالة شديدة للغاية، مما يضطرك لتعطيل روتينك اليومي.

ويذهب اختصاصي الحساسية والمناعة إلى القول، إن كنتِ معتادة على أعراض الحساسية الموسمية، فعليكِ أن تطبقي الخطة المعتادة وتلتزمي بها، لكن إن لاحظت أعراضا جديدة طرأت في هذه الفترة بالذات فعليك سرعة مراجعة الطبيب لتحديد ما إذا كانت بالفعل بسبب الحساسية الموسمية أو أنها ربما بسبب مستجدات أكثر خطورة.