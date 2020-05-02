كيف يتم الكشف عن فيروس كورونا باستخدام تقنية RT-PCR ؟ فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشار وباء فيروس كورونا بصورة كبيرة فى العالم دفع العلماء لمحاوله ايجاد طرق جديدة ومبتكرة للكشف عن الفيروس مبكرا لتقليل حالات العدوى، فتشحيص المرض والاصابه مبكرا هو أولى خطوات السيطرة على تفشى العدوى، وتوصل العلماء بهيئة الطاقة الذرية الى اختبار يمكنه الكشف عن الفيروس خلال 3 ساعات فقط وهو ما يسهل عمل الأطباء فى سرعة تشخيص المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وأوضحت هيئة الطاقة الذرية عبر موقعها الرسمي عن طريقة الكشف عن فيروس كورونا باستخدام التقنية الحديثة

كيف تكشف تقنية RT-PCR في الوقت الحقيقي عن فيروس كورونا؟

تؤخذ عينة من إفرازات أجزاء الجسم البشري التي يتجمّع فيها فيروس كورونا، من أنف الشخص أو حلقه يتم معالجة العينة باستخدام عدة محاليل كيميائية تكفل إزالة مواد من قبيل البروتينات والدهون، وتستخرج فقط حمض ر.أ.ن الموجود في العينة، وحمض ر.أ.ن المستخرجُ هذا هو مزيج من الموادِ الوراثية الخاصة بالشخص، وحمضِ ر.ن.أ الخاص بفيروس كورونا اذا كان موجود.

ثم يُوضع المزيج المُتحصل عليه داخل الجهاز الخاص بتقنية RT-PCR ويقوم الجهاز بإخضاع المزيج إلى درجات حرارة متباينة تؤدي إلى تسخين المزيج وتبريده لحفز تفاعلات كيميائية تولد من خلالها نسخ جديدة ومطابقة من أجزاء حمض د.ن.أ الفيروسي المستهدفة، وتكرر دورات إخضاع المزيج إلى درجات حرارة متباينة لمواصلة نسخ أجزاء حمض د.ن.أ الفيروسي المستهدفة، وتُضاعِفُ كلُّ دورةٍ الكميةَ السابقةَ: تصبح النسختان أربعاً، وتصبح النسخ الأربع ثمانياً، وهكذا، وعادة ما يمر تكوين قياسي باستخدام تقنية RT-PCR في الوقت الحقيقي بـ 35 دورة مما يعني أنه يتم خلال العملية برمتها، انطلاقاً من كل جديلة متأتية من الفيروس تكون موجودة في العينة، توليدُ 35 مليار نسخة جديدة من أجزاء حمض د.ن.أ الفيروسي المستهدفة.

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وخلال عملية توليد النسخ الجديدة من أجزاء حمض د.ن.أ الفيروسي المستهدفة، تلتصق الواسمات الوراثية بجدائل د.ن.أ وتُطلق أصباغاً فلوريةً يتم قياسها بواسطة جهاز الكمبيوتر الخاص بالجهاز المذكور وتعرض نتائج القياس على شاشة هذا الحاسوب في الوقت الحقيقي، ويتعقّب جهاز الكمبيوتر مقدار التفلور في العينة عقب كل دورة.

وعندما يتجاوز هذا المقدار مستوى معيناً من التفلور، يعني ذلك أنَّ الفيروس موجود في العينة ويرصد العلماء أيضاً عدد الدورات المطلوبة لبلوغ هذا المستوى لمعرفه شدة العدوى فكلما قل عدد الدورات كلما اشتدت العدوى بالفيروس.

ما هي فوائد استخدام تقنية RT-PCR في الوقت الحقيقي؟

تعتبرُ تقنية RT-PCR في الوقت الحقيقي تقنية حساسة للغاية ومحددة من شأنها توفير تشخيص موثوق في غضون ثلاث ساعات فقط، في حين أن التشخيص الذي توفره المختبرات عادة ما يستغرق في المتوسط فترة من الزمن تتراوح من 6 إلى 8 ساعات، ومقارنة بالأساليب المتاحة الأخرى التي تُمكن من عزل الفيروسات، فإنّ تقنية RT-PCR في الوقت الحقيقي أسرع بكثير وتقل معها احتمالات حصول تلوث أو أخطاء بما أن عملية الكشف برمتها تتم داخل أنبوب مغلق وهي ما زالت تعد أدق وسيلة متاحة للكشف عن فيروس كورونا.