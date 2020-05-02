انفجار قرب سجن بولاية لغمان الأفغانية وأنباء عن قتيل ومصابين المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع انفجار، صباح السبت، قرب سجن بولاية لغمان شرقي أفغانستان، وسط أنباء عن سقوط قتلى ومصابين.

وقال مسؤول أفغاني، إن الانفجار أسفر عن مقتل 3 مدنيين.

من ناحية أخرى، ذكرت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن القوات الأفغانية تمكنت من قتل قيادي بحركة طالبان واثنين من رفاقه، في غارة انتقامية، ردا على هجوم شنته الحركة أسفر عن مقتل جنود محليين.

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وقالت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء إن مكتب حاكم إقليم ننكارهار أكد، في بيان، أن القيادي بطالبان الذي يدعى بشار، قتل اثنين من جنود الجيش الأفغاني في منطقة باتي كوت الليلة الماضية.

وأضاف البيان أن القوات الأفغانية نفذت غارة انتقامية، ما أسفر عن مقتل بشار واثنين من رفاقه.

وكانت أنباء وردت عن العديد من الحوادث التي تشمل اشتباكات بين القوات الأفغانية ومسلحي طالبان في أقاليم مختلفة خلال الأيام الأخيرة، ووقعت الحوادث، وسط جهود مستمرة لإيجاد تسوية سياسية قائمة على التفاوض لإنهاء الصراع.