شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف تحمى نفسك وحيوانك الأليف من عدوى كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية fda عبر موقعها الرسمي بعض المعلومات الهامة عن طرق الحفاظ على السلامة الشخصية والعائلية وأيضا الحيوانات الأليفة التي تعيش في المنزل أثناء تفشى وباء فيروس كورونا.

س: هل يمكنني الحصول على فيروس كورونا من الحيوانات الأليفة أو الحيوانات الأخرى؟

ج: بناءً على المعلومات المحدودة المتاحة حتى الآن ، يعتبر خطر انتشار الحيوانات الأليفة للفيروس الذي يسبب كوفيد 19 لدى الأشخاص منخفضًا، في هذا الوقت ، لا يوجد دليل على أن الحيوانات تلعب دورًا مهمًا في نشر الفيرو، حيث تم الإبلاغ عن عدد صغير من الحيوانات في جميع أنحاء العالم للإصابة بكورونا في الغالب بعد الاتصال الوثيق مع شخص مصاب بالفيروس.

ويجب التعامل مع الحيوانات الأليفة كما تفعل مع أفراد الأسرة البشرية لحمايتها من العدوى المحتملة هذا يعنى:

- لا تدع الحيوانات الأليفة تتفاعل مع الأشخاص أو الحيوانات الأخرى خارج المنزل.

- احتفظ بالقطط في الداخل عندما يكون ذلك ممكنًا لمنعها من التفاعل مع الحيوانات أو الأشخاص الآخرين.

- مشي الكلاب على مقود يحافظ على مسافة لا تقل عن 2 متر من الأشخاص والحيوانات الأخرى.

- تجنب حدائق الكلاب أو الأماكن العامة حيث يتجمع عدد كبير من الأشخاص والكلاب.

- إذا مرض حيوانك الأليف أو كان لديك أي مخاوف بشأن صحة حيوانك الأليف فتحدث إلى طبيبك البيطري.

س: إذا مرضت بفيروس كورونا هل يمكنني أن أصيب حيواني بالفيروس؟

ج: ما زلنا نتعلم عن هذا الفيروس ولكن يبدو أنه يمكن أن ينتشر من الناس إلى الحيوانات في بعض المواقف، فإذا كنت مريضًا أو تعتقد أنك مريض بفيروس كورونا، توصي مراكز السيطرة على الأمراض CDC بالحد من الاتصال بالحيوانات حتى يتم معرفة المزيد من المعلومات حول الفيروس التاجي الجديد.

Advertisements

هذا يعني أنه يجب عليك تجنب الاتصال بحيوانك الأليف بما في ذلك الملاعبة، التحاضن، التقبيل أو لعق ، ومشاركة الطعام أو الفراش إذا أمكن ، احصل على فرد آخر من أفراد الأسرة يقوم برعاية حيوانك الأليف أثناء مرضك. إذا كان يجب عليك رعاية حيوانك الأليف أو التواجد حول الحيوانات أثناء مرضك ، فغسل يديك قبل وبعد التفاعل مع حيواناتك الأليفة ، وارتد قطعة قماش تغطي وجهك.

س: هل يجب أن أجري اختبارًا لحيوان أليف للكشف عن فيروس كورونا؟

لا يوصى بالاختبار الروتيني للحيوانات الأليفة لـفيروس كورونا في الوقت الحالي، ما زلنا نتعلم عن هذا الفيروس، ولكن يبدو أنه يمكن أن ينتشر من الناس إلى الحيوانات في بعض المواقف بناءً على المعلومات المحدودة المتاحة حتى الآن ، يعتبر خطر انتشار الحيوانات الأليفة للفيروس منخفضًا إذا كان حيوانك الأليف مريضًا ، استشر الطبيب البيطري.

س: هل يمكن للحيوانات أن تحمل الفيروس الذي يسبب فيروس كورونا على جلدها أو فروها؟

ج: على الرغم من أننا نعرف أن بعض البكتيريا والفطريات يمكن حملها على الفراء والشعر ، فلا يوجد دليل على أن الفيروسات ، بما في ذلك فيروس كورونا ، يمكن أن تنتشر إلى الناس من الجلد أو الفراء أو شعر الحيوانات الأليفة.

ومع ذلك ، نظرًا لأن الحيوانات يمكنها أحيانًا حمل جراثيم أخرى يمكن أن تسبب المرض ، فمن الجيد دائمًا ممارسة العادات الصحية حول الحيوانات الأليفة والحيوانات الأخرى ، بما في ذلك غسل يديك قبل وبعد التفاعل معها.

س: ما هي أنواع الحيوانات التي يمكن أن تحصل على عدوى كورونا ؟

ج: لا نفهم حاليًا بشكل كامل كيف يؤثر فيروس كورونا على أنواع الحيوانات المختلفة، لكن تم الإبلاغ عن بعض الحالات بالكلاب والقطط وإصابتهم بالفيروس بعد أن كانوا على اتصال وثيق مع شخص مصاب بكورونا .

تظهر الأبحاث الحديثة أن النمس والقطط والهامستر السوري الذهبي يمكن أن يصابوا بالفيروس تجريبيًا ويمكن أن ينقل العدوى إلى حيوانات أخرى من نفس النوع في البيئات المختبرية، لم تصب الخنازير والدجاج والبط بالعدوى أو تنتشر العدوى بناء على نتائج هذه الدراسات، تشير البيانات من إحدى الدراسات إلى أن الكلاب ليس من المحتمل أن تصاب بالفيروس مثل القطط والحيوانات الأليفة. استندت هذه النتائج إلى عدد صغير من الحيوانات ولا تشير إلى ما إذا كانت الحيوانات يمكن أن تنقل العدوى إلى البشر.

كان أول حيوان أكدته وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) إيجابيًا لـفيروس كورونا نمرًا في حديقة حيوان في نيويورك في 4 أبريل، وفي 22 أبريل ، أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية ومركز السيطرة على الأمراض عن حالات مؤكدة لعدوى كورونا في قطتين للحيوانات الأليفة.