شكرا لقرائتكم خبر عن حارب كورونا وقوى مناعتك على الفطار ..بـ سلطة الزبادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "عاوز تقوى مناعتك وعضلاتك وصحتك خليك فى الزبادى"، هى النصحية التى نسمعها دائما حيث يحتوى الزبادى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الفيروسات والعدوى.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن الزبادى يحتوى على "بروتين، كالسيون، بوتاسيوم، فيتامين ب" وبعض العناصر والفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة المناعة وتقوى العضلات ومن فوائده للجسم.

1:يحتوى الزبادى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التى تعلب على الجهاز المناعى وتساعد على تقويته وحمايته من الاصابة بالفيروسات والعدوى.

2:يقوى العضلات والمفاصل ويساعد على نمو الأطفال، كما يحافظ على صحة الأسنان واللثة ويحميها من الالتهابات والضعف.

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3:يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض السرطانية المختلفة.

4:يساعد على تحسين الهضم والحفاظ على صحة المعدة ووقايتها من الحموضة والالتهابات.

5:فضلا عن فوائد الزبادى الصحية للجسم ولكن يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة البشرة ونضارتها.

من الممكن تناول الزبادى على الفطار من خلال سلطة الزبادى بالخيار والنعناع أو سلطة الزبادى بالفواكه بعد الفطار.