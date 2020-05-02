شكرا لقرائتكم خبر عن ألم الساق المتقطع علامة على وجود مشكلة صحية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى بعض الأشخاص من الشعور بألم في الساق حاد يأتي ويذهب وهو ما يطلق عليه الأطباء اسم العرج المتقطع، وهناك العديد من الأسباب المحتملة لتسبب العرج المتقطع، ومعظمها بسبب وجود مشكلة في تدفق الدم بالساق المصاب وقد يكون السبب هو وجود شيء داخل الشريان أو شيء خارجه.

ووفقا لموقع healthline على الرغم من أن الألم نادرًا ما يكون حالة طبية طارئة يجب معرفة السبب الحقيقى وراء هذه الحاله لعلاجها بطريقة صحيحة

الأسباب المحتملة لآلام الساق المتقطعة

مرض الشريان المحيطي هو سبب شائع لآلام الساق المتقطعة، ترجع الحالة إلى تصلب الشرايين أو في حين أن هذه الحالة يمكن أن تؤثر على الجسم في أي مكان، إلا أنها يمكن أن تؤثر على الساق.

تسبب هذه الحالة ألم في الساق يزداد سوءًا عند صعود الدرج أو المشي تشمل الأعراض الأخرى الخدر أو الألم أو الإحساس بثقل عضلات الساق عادة ما يخف الألم عند الراحة قد يحدث الألم في أي مكان في الساقين ، بما في ذلك الفخذين والأرداف أو القدمين قد تلاحظ أيضًا وجود تقرحات أو جروح بطيئة الشفاء ، أو إحدى الساقين تبدو أكثر برودة عند لمسها من الأخرى أو أظافر أصابعها تنمو ببطء على ساق واحدة من الأخرى.

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سبب اخر لألم الساق المتقطع هو اعتلال الأعصاب السكري والذى يؤدى الى الشعور بآلام حادة في الساق أو الساقين بسبب الأضرار المزمنة الناجمة عن مرض السكري.

واعراض ذلك ألم حارق يأتي ويذهب ولا يرتبط عادة بالنشاط يمكن أن يسبب اعتلال الأعصاب السكري ألمًا في الساقين والقدمين إذا كنت مصابًا به ، فمن المهم فحص قدميك بانتظام بحثًا عن الجروح لأن اعتلال الأعصاب السكري قد يؤثر على قدرتك على الإحساس عند الإصابة.

متلازمة المقصورة المزمنة هي شكوى شائعة في 30 % من الرياضيين الذين يعانون من آلام في الساق، يمكن للرياضيين الذين يمارسون أنشطة متكررة مثل ركوب الدراجات أو الجري أو السباحة أن يصابوا بمتلازمة المقصورة المزمنة.

اعراضها تشمل ألم مع التمرين الذي يختفي عادة عندما يتوقف الشخص عن ممارسة الرياضة قد يكون لديك أيضًا خدر أو مشاكل في تحريك قدمك أو رؤية انتفاخ عضلاتك مع الحركة عادة ما يكون الجزء الأمامي من أسفل الساقين أو عضلات الساق هو المواقع المصابة.