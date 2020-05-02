الصين تسجل إصابة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، أن البلاد سجلت حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا المستجد، انخفاضا من 12 حالة في اليوم السابق.



وقالت اللجنة إن الحالة قادمة من الخارج، انخفاضا من تسجيل 6 حالات قادمة من الخارج في اليوم السابق، ولم تسجل الصين أي إصابات جديدة محلية بعد تسجيل 6 حالات في اليوم السابق.

وسجلت البلاد أيضا 20 حالة دون ظهور أعراض انخفاضا من 25 حالة دون أعراض في اليوم السابق.

ويصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 82875 بينما لا تزال الوفيات عند 4633.

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كما أعلنت مقاطعة هوبي، وسط الصين، خفض مستوى الطوارئ اعتبارا من السبت، في أحدث خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام المطبقة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكتبت لجنة الصحة في المقاطعة، التي بدأ منها تفشي فيروس كورونا، على حسابها بموقع وي تشات للتراسل اليوم الجمعة: تقرر خفض المستوى من أعلى درجة إلى ثاني أعلى درجة اعتبارا من الثاني من مايو/أيار.

وهوبي هي آخر مقاطعة صينية تخفض مستوى الطوارئ، وهو ما يعد إنجازا كبيرا في مكافحة الصين لجائحة كورونا.

ويعتقد أن الفيروس نشأ في سوق لبيع الحيوانات البرية في ووهان عاصمة الإقليم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن يانغ يون يان، نائب حاكم هوبي قوله: إن الإقليم سيعدل أيضا إجراءات الوقاية والمكافحة بعد خفض مستوى الطوارئ.