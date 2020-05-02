شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات فقط.. تعرفى على أسباب انتفاخات البطن قبل الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة ما قبل الحيض هي حالة شائعة تعاني منها العديد من النساء قبل الدورة الشهرية والتي يصاحبها تغيرات جسدية ومزاجية، فهناك عددًا من الأعراض العاطفية والجسدية لمتلازمة ما قبل الحيض، إلا أن مشكلات الجهاز الهضمي شائعة أيضًا.

ووفقا لموقع healthline مشاكل الجهاز الهضمي التي تعاني منها بعض السيدات في الأيام السابقة وأحيانًا أثناء وبعد الدورة الشهرية تشبه أعراض متلازمة القولون العصبى وتشمل اعراضها انتفاخ البطن، التشنج في البطن، الإسهال أو الإمساك، الغاز الزائد.

ما الذي يسبب الغازات قبل الدورة الشهرية؟

بالنسبة لبعض النساء يمكن أن يتسبب تقلب هرمونات الاستروجين والبروجسترون في انتفاخ البطن والغازات قبل وأثناء الدورة الشهرية، فيؤثر ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين في الأيام التي تسبق الدورة الشهرية على مستقبلات هرمون الاستروجين في المعدة والأمعاء الدقيقة يمكن أن تؤدي مستويات هرمون الاستروجين الأعلى هذه الشعور بانتفاخ وإمساك بالإضافة الى تراكم الهواء والغازات في الأمعاء.

يمكن أن يؤثر الإستروجين والبروجسترون أيضًا على احتباس السوائل عندما ترتفع مستويات هرمون الاستروجين وتنخفض مستويات هرمون البروجسترون ، تميل النساء إلى الاحتفاظ بالمياه أكثر من المعتاد، هذا يؤدي عادة إلى الانتفاخ.

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طرق قد تساعد في علاج الغازات قبل وأثناء الدورة الشهرية

فقد تكون حبوب منع الحمل خيارا جيدا فحبوب منع الحمل قد تساعد في تحسين الانتفاخ خلال الدورة الشهرية.

وقد تساعد التمارين المنتظمة أيضًا على تخفيف بعض الانزعاج فالتمرين المنتظم قد يساعد في تقليل الأعراض الجسدية والنفسية قبل الدورة الشهرية.

كما يمكن أن يساعد الحد من تناول بعض الأطعمه قبل وأثناء الدورة الشهرية من حالات الانتفاخ مثل: فاصوليا، بروكلي، الكرنب، قرنبيط، عدس، بصل، أطعمة الحبوب الكاملة