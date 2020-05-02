شكرا لقرائتكم خبر عن علاج ضعف المناعة .. أهمها النظافة المستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحمي الجهاز المناعي في أغلب الأحيان الجسم من العدوى، ومع ذلك ، يعاني بعض الأشخاص من ضعف جهاز المناعة الذي قد يجعلهم عرضة للإصابة بالعدوى المتكررة.

تشكل خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة والمكونات الأخرى ، بما في ذلك الأعضاء والعقد الليمفاوية ، جهاز المناعة في الجسم، ويمكن أن تضعف العديد من الاضطرابات الجهاز المناعي وتتسبب في ضعف المناعة لدى الشخص، ويمكن أن يحدث اضطرابات نقص المناعة التي تتراوح من خفيفة إلى شديدة ، منذ الولادة أو قد تحدث نتيجة للعوامل البيئية.

أسباب ضعف المناعة فيروس العوز المناعي البشري

أنواع معينة من السرطان

سوء التغذية

التهاب الكبد الفيروسي

بعض العلاجات الطبية

في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون اضطراب نقص المناعة خفيفًا جدًا لدرجة أن الشخص قد لا يكون على دراية به لسنوات، وفي أوقات أخرى ، يكون الاضطراب أكثر حدة ويسبب إصابة الشخص بالعدوى المتكررة طوال حياته.





نصائح للبقاء بصحة جيدة وتجنب ضعف المناعة يمكن للأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة اتخاذ عدة خطوات لزيادة فرصهم في البقاء بصحة جيدة وتجنب العدوى، وذلك وفقا لموقع "medicalnewstoday"



ممارسة النظافة الجيدةتعد ممارسة النظافة الصحية الجيدة ، والتي تشمل غسل اليدين بشكل متكرر ، من أسهل الطرق للحفاظ على صحة الشخص المصاب بضعف جهاز المناعة، و توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بغسل اليدين في الأوقات التالية: ممارسة النظافة الجيدةتعد ممارسة النظافة الصحية الجيدة ، والتي تشمل غسل اليدين بشكل متكرر ، من أسهل الطرق للحفاظ على صحة الشخص المصاب بضعف جهاز المناعة، و توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بغسل اليدين في الأوقات التالية:

قبل وأثناء وبعد إعداد الوجبات والوجبات الخفيفة

قبل الأكل

بعد نفخ الأنف أو العطس أو السعال

قبل وبعد علاج الجروح أو أي جرح مفتوح آخر

بعد الاتصال بشخص ليس على ما يرام

بعد استخدام أو مساعدة الطفل على استخدام الحمام

بعد تغيير الحفاض

بعد لمس حيوان أو طعام أو فضلات

بعد لمس القمامة

يقلل غسل اليدين حالات الإسهال المعدية بنسبة 58 % لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

توضح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أيضًا أن غسل اليدين بالماء والصابون يمكن أن يساعد في حماية الأطفال وتقليل عدد الوفيات الناجمة عن الالتهاب الرئوي وأمراض الإسهال لدى أولئك الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.



تجنب الاتصال بالمرضىيجب على الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة تجنب الاقتراب من أي شخص مصاب بالبرد أو عدوى أخرى، فيمكن أن تنتشر الفيروسات والأمراض المعدية الأخرى من شخص لآخر من خلال الاتصال الوثيق بالمرضى، و يمكن أن تنتشر أيضًا في قطرات الماء التي يطردها الشخص في الهواء عندما يسعل أو يعطس. تجنب الاتصال بالمرضىيجب على الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة تجنب الاقتراب من أي شخص مصاب بالبرد أو عدوى أخرى، فيمكن أن تنتشر الفيروسات والأمراض المعدية الأخرى من شخص لآخر من خلال الاتصال الوثيق بالمرضى، و يمكن أن تنتشر أيضًا في قطرات الماء التي يطردها الشخص في الهواء عندما يسعل أو يعطس.

ليس من الممكن دائمًا تجنب المرضى. ومع ذلك ، يجب على الشخص الذي يعاني من ضعف في جهاز المناعة أن يتجنب دائمًا الاتصال الوثيق بالأشخاص ، مثل المعانقة أو التقبيل ، مع الشخص غير السليم حتى يزول المرض. يجب عليهم أيضًا تجنب مشاركة الطعام والمشروبات مع الشخص المريض.



تطهير الأغراض المنزليةيمكن أن تعيش الجراثيم التي يمكن أن تسبب الأمراض على بعض الأسطح في المنزل ، مثل مقابض الأبواب وأجهزة التحكم عن بعد، و يمكن للشخص تقليل عدد الجراثيم التي تعيش في هذه المناطق عن طريق تطهيرها بانتظام. تطهير الأغراض المنزليةيمكن أن تعيش الجراثيم التي يمكن أن تسبب الأمراض على بعض الأسطح في المنزل ، مثل مقابض الأبواب وأجهزة التحكم عن بعد، و يمكن للشخص تقليل عدد الجراثيم التي تعيش في هذه المناطق عن طريق تطهيرها بانتظام.





اتبع نصيحة الطبيب بشأن اللقاحاتإذا كان الشخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة ، فيجب أن يتبع نصيحة طبيبه بشأن اللقاحات، ويوصي الأطباء عمومًا بأن يبقى معظم الناس على اطلاع دائم بالتطعيمات الخاصة بهم.

ومع ذلك ، قد ينصحون شخصًا يعاني من ضعف أو ضعف في جهاز المناعة لتأخير أو عدم تلقي بعض اللقاحات.

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إذا كان المرض قصير الأمد أو الدواء مسؤولًا عن ضعف جهاز المناعة ، فقد يكون الشخص قادرًا على الحصول على اللقاح بمجرد حل المرض أو إيقاف العلاج.





الحصول على قسط كاف من النوموفقًا للمؤسسة الوطنية للنوم ، فإن الحرمان من النوم له تأثير مماثل على جهاز المناعة في الجسم مثل الإجهاد، ويؤدي قلة النوم إلى تعطيل الإنتاج الطبيعي لخلايا الدم البيضاء ، وهو عنصر حاسم في جهاز المناعة في الجسم.

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، يجب أن يسعى البالغون إلى 7 ساعات على الأقل من النوم يوميًا ، بينما يحتاج الرضع والأطفال إلى ما بين 8 و 17 ساعة من النوم اعتمادًا على أعمارهم.



تناول نظامًا غذائيًا صحيًايجب على الشخص الذي يعاني من ضعف الجهاز المناعي تناول نظام غذائي صحي. تناول نظامًا غذائيًا صحيًايجب على الشخص الذي يعاني من ضعف الجهاز المناعي تناول نظام غذائي صحي.

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن إلى تحسين الحالة العامة للشخص، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة ، يوصي الأطباء عمومًا بنظام غذائي غني بالخضروات والفواكه ، والذي سيوفر الكثير من العناصر الغذائية، وقد تشمل هذه:

غسل جميع الفاكهة والخضروات قبل تقشيرها

تجنب اللحوم والأسماك والبيض

تبريد الطعام على الفور

اختيار العصائر المبستره ومنتجات الألبان على المنتجات غير المبستره

التمرين بانتظام

ممارسة الرياضة بانتظام تحافظ على صحة الجسم، بالإضافة إلى تقوية الجسم ، يؤدي التمرين إلى إفراز الجسم للإندورفين الذي يقلل من مستويات الإجهاد، ومع ذلك ، يجب على أولئك الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي أن يحرصوا على عدم ممارسة الرياضة بقوة لأن هذا يمكن أن يضعف جهاز المناعة بشكل أكبر.

لذلك ، قد يرغب الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة في تجنب ممارسة الرياضة:

بكثافة عالية جدًا

التمرن كثيرًا ولفترة طويلة

دون توقف للراحة



تناول المكملات الغذائيةتؤثر بعض الفيتامينات والمعادن على جهاز المناعة، فعلى سبيل المثال ، يمكن أن يعاني الشخص الذي يعاني من نقص فيتامين سي من ضعف المناعة. تناول المكملات الغذائيةتؤثر بعض الفيتامينات والمعادن على جهاز المناعة، فعلى سبيل المثال ، يمكن أن يعاني الشخص الذي يعاني من نقص فيتامين سي من ضعف المناعة.

فيتامين أ

فيتامين د

فيتامين هـ

حديد

حمض الفوليك

زنك