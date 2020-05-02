هل ينتقل فيروس كورونا عبر العين ؟

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وكشفت دراسة حديثة أن فيروس كورونا وُجد في إفرازات العين للمصابين بالفيروس، وهي معدية في حالة ملامستها، وأن الفيروس قد يظهر في بدايته بالتهاب في ملتحمة العين مع الأعراض المعروفة للفيروس.

ومن ضمن أعراض الإصابة بالتهاب الملتحمة؛ احمرار العين ووجود إفرازات، وبالتالي فإن التعرض لإفرازات العين المصابة يمكن أن يؤدي إلى انتشار المرض.

وصرح الدكتور محمود ماضي طبيب العيون، لصحيفة “صدى البلد” بأن الفيروس “ينتقل للعين خلال لمسها مباشرة قبل تطهير اليد وغسلها جيدا، وهو الأمر الذي يزيد من نسب الإصابة بفيروس كورونا، حيث يمكن تغطية الأنف والفم بعكس العين”.

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وحذر ماضي من انتقال فيروس كورونا عبر العين، وذلك عن طريق ملامسة الأيدي الأسطح المحملة بفيروس كورونا، أو من خلال الشخص مصاب، وذلك إذا تم لمس اليدين للعينين لينتقل من الشخص المصاب للشخص المريض.

وأوضح الطبيب الأعراض التي تشير إلى انتقال الفيروس عن طريق العينين، ومن أبرزها إحمرار العين، وتهيجها، مع تجمع الإفرازات بها.

واختتم ماضي حديثه بأن الطريقة الأمثل لتجنب انتقال فيروس كورونا عبر العينين، هي بتجنب العدسات اللاصقة؛ حيث أن بـإمكانها نقل الفيروس، إذا تم نقلها بأيد ملوثة، واستبدالها بالنظارات الطبية، وتجنب ملامسة اليدين خارج المنزل ل