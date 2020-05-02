إنفوجراف.. علاج إماراتي لكورونا بنتائج واعدة‎

حصل علاج مبتكر وواعد بالخلايا الجذعية لالتهابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على براءة اختراع من وزارة الاقتصاد بالإمارات.

وطوّر هذا العلاج فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ويتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها، ومُنحت براءة الاختراع للطريقة المبتكرة التي يتم فيها جمع الخلايا الجذعية.

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وجرى تجربة العلاج في الإمارات على 73 حالة، وظهرت نتيجة الفحص سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم.

الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز المعلومات عن العلاج الجديد: