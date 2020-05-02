شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو القيء الدموى خلال فترة الحمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

القيء حالة شائعه جدًا في الحمل، فما يصل إلى 90 % من النساء الحوامل يعانين من الغثيان والقيء عادة في الثلث الأول من الحمل، وهى حاله تختفى في الأسبوع 12 إلى 14، ولكن هناك حالات من القيء تعنى وجود مشكلة صحية مثل وجود دم.

ووفقا لموقع healthline هناك العديد من الأسباب الصحية الشائعة وراء تقيؤ الدم أثناء الحمل سيختفي معظمها من تلقاء نفسها بعد الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل أو بعد الولادة وهى حالة صحية تحتاج متابعه مستمرة مع الطبيب المتخصص.

بعض أسباب تقيؤ الدم تتعلق بالجزء العلوي من الجهاز الهضمي كالفم والحلق أو المريء والمعده وهو ما قد يدفع الطبيب لإجراء منظار تشخيصي للكشف عن السبب.

هل يعتبر تقيؤ الدم علامة على الإجهاض أو فقدان الحمل؟

إن تقيؤ الدم من تلقاء نفسه ليس علامة على حدوث إجهاض من المحتمل أن يكون الحمل على ما يرام. ومع ذلك، إذا كان هناك أعراض محددة أخرى مع تقيؤ الدم ، فقد يكون هناك سبب للقلق مثل الغثيان والقيء الشديد، تقلصات المعدة الشديدة، آلام الظهر خفيفة إلى شديدة، دوار أو دوخه، صداع ، نزيف يشبه الدورة الشهرية

الأسباب المحتملة للقيء الدموى فى الحملنزيف اللثة

تعاني بعض النساء من اللثة وتورمها ونزيفها أثناء الحمل ويسمى هذا أيضًا التهاب اللثة أثناء الحمل، قد تكون اللثه أكثر حساسية ونزيفًا لأن هرمونات الحمل تزيد من تدفق الدم إلى اللثة، وقد يكون أعراض أخرى مثل اللثة الحمراء، تورم أو انتفاخ اللثة، حساسية عند تناول الطعام والشراب، رائحة الفم الكريهة.

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نزيف الأنف

يزيد الحمل من تدفق الدم في كل مكان حتى في الأنف هذا يمكن أن يجعل الأوعية الدموية داخل الأنف تتضخم يمكن لمزيد من الدم والأوعية الدموية الأوسع أن تجعل المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بنزيف في الأنف أثناء الحمل حتى إذا كنت لا تصاب بها عادةً.

تهيج الفم أو الحلق

اذا كانت المرأة الحامل ترى بقع صغيرة من الدم أو دمًا جافًا داكنًا في القيء فقد يكون من الحلق أو الفم. يمكن أن يتسبب الإفراط في التقيؤ في تهيج بطانة الحلق وظهره هذا لأن القيء عادة ما يختلط مع عصارة المعدة الحمضية.

تهيج المريء أو تمزقه

يمتد أنبوب المريء من الفم والحلق إلى المعدة، قد يؤدي القيء كثيرًا إلى تهيج بطانة المريء يمكن أن يؤدي ذلك إلى كميات صغيرة من الدم أو الدم المجفف في القيء.

قد يحدث نزيف أكثر خطورة بسبب تمزق المريء هذه الحالة نادرة ولكنها خطيرة ويمكن أن تحدث في أي وقت أثناء الحمل.

التهابات المعدة

إذا كان لدى المرأة الحامل تمزق في المريء فمن المحتمل أن ترى الكثير من الدم الأحمر اللامع في القيء. قد يكون لديك أيضًا أعراض خطيرة أخرى مثل دوار، صعوبة في التنفس، حرقة شديدة، آلام شديدة في المعدة، ألم في الظهر، التعب غير الطبيعي.

قرحة المعدة

قرحة المعدة هي تقرحات مفتوحة في بطانة المعدة في بعض الأحيان ، يمكن أن تنزف هذه الجروح الصغيرة وقد ترى دمًا أحمر داكنًا أو داكنًا في القيء.