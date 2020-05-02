صحة ورشاقة

فوائد المكسرات على صحة جسمك عديدة تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المكسرات واحدة من أبرز المسليات التى يفضلها الكثيرون نظرا لأشكالها وأنواعها المتعددة ومنها "الكاجو، اللوز، البندق، عين الجمل،الفسدق"، وغيرها من المكسرات الشهيرة والتى يمكن تناولها ووضعها على الاكلات المختلفة.

فضلا عن ذلك تحتوى المكسرات على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والعدوى، وحسب ما ذكره موقع فأن أبرز الفوائد الصحية للمكسرات وفقا لما ذكره موقع healthline هى:

انقاص الوزن
 

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على رغم من أن المكسرات تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية ولكنها الابحاث تشير ان تناول المكسرات يساعد على أنقاص الوزن.

صحة الجهاز العصبى
 

تحتوى المكسرات على نسبة عالية من الفيتامنيات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والوقاية من الخرف والزهايمر.

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صحة القلب
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تعتبر المكسرات من أفضل أنواع الاطعمة التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من تصلب الشرايين والجلطات التى يتعرض لها.

صحة الجهاز المناعى
 

تحتوى المكسرات على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الفيروسات والعدوى.

صحة العظام
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تحتوى المكسرات على كمية كبيرة من الكالسيوم والبروتين وبعض الفيتامينات الاخرى التى تساعد على تعزيز صحة العظام والعضلات وحمايتها من الهشاشة والكسر.

الوقاية من السرطان
 

نظر لاحتواء المكسرات على كمية عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات فهو يساعد على تعزيز صحة الجسم ووقايته من الامراض السرطانية المختلفة.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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