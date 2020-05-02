شكرا لقرائتكم خبر عن العلم والأعشاب VS كورونا.. هل يقوى نبات القتاد مناعتك ضد كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القتاد أو الأستراجالوس من الأعشاب الشائعة الاستخدام في الطب الشعبى حول العالم، وأثبتت الأبحاث العلمية أن له دور هام في الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي ومضاد طبيعي للفيروسات علاوة على دوره فى تقوية المناعة، من خلال سلسلة "العلم والأعشاب VS كورونا" نتعرف على هل يمكن استخدام نبات القتاد كطريقة لتقوية مناعتك ضد كورونا.

وحتى الآن لم تجر دراسات علمية حول دور القتاد تجاه علاج فيروس كورونا ولكن نسرد لكم دوره في الطب التقليدي والأبحاث التي نشرت عن فوائده للمناعة والجهاز التنفسي.

هل يلعب نبات القتاد دوراً في تقوية المناعة ضد كورونا

ذكر موقع selfhacked أن جذر استراجالوس أو القتاد يستخدم في الطب الصيني التقليدي، حيث يعرف باسم هوانج تشى، وهناك العديد من المكملات الغذائية يدخل ضمن مكوناتها القتاد.

وأوضح الموقع أنه لا يوجد حاليًا أي دليل على أن استراجالوس له أي تأثير على الفيروس كورونا الجديد.

وأوضحت دراسات أخرى أنه يعالج أنواع أخرى من التهابات الجهاز التنفسي، وهو ما يساعد نحو توجيه المزيد من الأبحاث تجاه دوره في الوقاية من كورونا.

كيف يساعد القتاد جهاز المناعة؟

قد يدعم استراجالوس أو القتاد الجهاز المناعي، حيث يحتوي على العديد من المركبات النشطة التي من المحتمل أن تكون مسؤولة عن فوائدها الصحية.

متعدد السكاريد هي المركبات الأكثر أهمية في استراجالوس وهي مسؤولة عن القدرات المضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات من هذا العشب وهذه السكريات لها تأثيرات عديدة ، مثل الحد من السيتوكينات أو رد فعل المناعة الشديد من الجسم، الذي يكون له تأثير ضار.

تشتمل المركبات النشطة الأخرى الموجودة في الاستراجالوس على السابونين، والتي قد تخفض الكوليسترول وتعزز جهاز المناعة، بالإضافة إلى مركبات الفلافونويد ، التي لها خصائص مضادة للأكسدة.

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التهابات الجهاز التنفسي

تشير العديد من الدراسات إلى أن المكونات داخل استراجالوس قد يكون لها تأثيرات مضادة للفيروسات ضد التهابات الجهاز التنفسي، والتي تؤثر على الجيوب الأنفية أو الحلق أو الشعب الهوائية أو الرئتين.

على سبيل المثال ، خلصت مراجعة علمية لدراستين إلى أن استراجالوس قد يقلل من حدوث التهابات الجهاز التنفسي لدى الأطفال المصابين بالمتلازمة الكلوية، وهو نوع من اضطراب الكلى يمكن أن يزيد قابلية الإصابة بالعدوى.



القتاد

االقتاد وتحسين صحة الرئة

قد يساعد القتاد على تحسين وظائف الرئة، وذلك في الأساس عن طريق الحد من التهاب مجرى الهواء والحماية من تلف الأنسجة الناجم عن اضطرابات الرئة.

نظرت إحدى المراجعات العلمية في آثار أدوية تحتوى على القتاد ضمن مكوناتها، وبعد تحليل 9 دراسات بما في ذلك ما مجموعه 660 مريضًا بمرض الانسداد الرئوي المزمن ، استنتج باحثو المراجعة أنه يمكنه تحسين وظائف الرئة ، على الرغم من أن جودة معظم هذه الدراسات كانت منخفضة.

في المقابل، وجدت تجربة عشوائية لـ 85 طفلًا مصابين بالربو أن منتجًا متضمنًا على استراجالوس لم يكن أكثر فعالية من الدواء الوهمي لأعراض الربو.

في حين أظهرت الدراسات البشرية نتائج مختلطة ، كان استراجالوس فعالًا إلى حد ما في دراسات الفئران.

استراجالوس يحمي من إصابة الرئة وانخفاض التهاب مجرى الهواء في الفئران مع مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو والحساسية .

تشير الدراسات إلى أن استراجالوس قد يحسن وظائف الرئة لدى الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن أو الربو، لكن البحوث على البشر محدودة.