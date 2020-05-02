شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعزز نسبة فيتامين د فى جسمك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيتامين د عنصر غذائى أساسى يحتاجه جسمك للعديد من العمليات الحيوية، بما فى ذلك بناء العظام القوية والحفاظ عليها، وانخفاض فيتامين د يثير قلقا كبيرا للصحة العامة فى جميع أنحاء العالم، فوفقا لتقرير لـhealthline يُقدر أن نقص فيتامين د يؤثر على 13٪ من سكان العالم، ومع انتشار فيروس كورونا كشفت بعض الدراسات وجود علاقه وثيقة بين انخفاض مستويات فيتامين د بالجسم والوفيات من ضحايا الفيروس القاتل.

ويقدم التقرير التالى بعض الطرق الفعالة لزيادة مستويات فيتامين د فى الجسم، ولكن قبل ذلك يجب معرفه ما هو هذا الفيتامين المهم.

ما هو فيتامين د؟

فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يساعد فى المقام الأول على امتصاص الكالسيوم، ويعزز نمو العظام وتشارك أيضًا فى وظائف مختلفة للجهاز المناعي والجهاز الهضمي والدورة الدموية والجهاز العصبى، حيث يساعد على الوقاية من بعض الأمراض مثل الاكتئاب والسكرى والسرطان وأمراض القلب.

وتقترح الأكاديمية الوطنية الأمريكية للطب أيضًا تناول ما يصل إلى 4000 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا لأنه آمن لمعظم الناس.

طرق فعاله لتعزيز الجسم بفيتامين دقضاء وقت فى ضوء الشمس

غالبًا ما يشار إلى فيتامين د باسم "فيتامين أشعة الشمس" لأن الشمس واحدة من أفضل مصادر هذه العناصر الغذائية، وتستضيف بشرتك نوعًا من الكوليسترول الذى يعمل بمثابة مقدمة لفيتامين د عندما يتعرض هذا المركب لأشعة الشمس يصبح فيتامين د.

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تناول الأسماك والمأكولات البحرية الدهنية

الأسماك الدهنية والمأكولات البحرية من أغنى مصادر الغذاء الطبيعية لفيتامين د، وتشمل أنواع الأسماك والمأكولات البحرية الغنية بفيتامين د ما يلي: "التونة، المحار، الجمبري، السردين، الأنشوجة".

تناول المزيد من المشروم

يعتبر المشروم المصدر الوحيد النباتي الكامل لفيتامين د، مثل البشر، يمكن للفطر أن يصنع فيتامين د الخاص به عند التعرض لضوء الأشعة فوق البنفسجية من الشمس ينتج البشر شكلًا من فيتامين د المعروف باسم D3 أو كوليكالسيفيرول ، بينما ينتج الفطر D2 أو إرغوكالسيفيرول ، يمكن لكلا شكلي هذا الفيتامين رفع مستويات فيتامين د بجسم الانسان عند تناول المشروم

إدراج صفار البيض في نظامك الغذائي

صفار البيض مصدر آخر لفيتامين د يمكنك إضافته بسهولة إلى روتينك، ويحتوى صفار البيض على محتوى عال من فيتامين د.

تناول مكمل غذائى

بالنسبة لكثير من الناس قد يكون تناول مكمل فيتامين د أفضل طريقة لضمان تناول كميات كافية، ولكن تختلف مكملات فيتامين د في الجرعة، ومع ذلك تعتمد الكمية التي تحتاجها على مستويات فيتامين د الحالية في جسمك.