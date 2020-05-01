شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا يشعر بعض مصابى كورونا بنقص مستويات الأكسجين لديهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال مرض كورونا COVID-19 المميت ، الذي هز العالم، يفاجئ الأطباء والباحثين بالعديد من الأعراض الغامضة، وإحدى هذه المضاعفات، هى انخفاض مستويات الأكسجين بشكل غير عادي ، أو نقص الأكسجة .

وفي بعض حالات COVID-19 ، انخفضت مستويات الأكسجين في الدم لدى المرضى المصابين بانخفاض مثير للقلق ، لكنهم لا يستطيعون الشعور به على الإطلاق، مما دعا الأطباء فقا بموقع "thehealthsite", التحقيق فى الأمر.



لماذا لا يشعرون بانخفاض مستويات الأكسجين لديهم؟وفقًا للخبراء ، فإن انخفاض تشبع الأكسجين لا يصاحب دائمًا صعوبات تنفسية واضحة في المراحل المبكرة من مرض COVID-19. لماذا لا يشعرون بانخفاض مستويات الأكسجين لديهم؟وفقًا للخبراء ، فإن انخفاض تشبع الأكسجين لا يصاحب دائمًا صعوبات تنفسية واضحة في المراحل المبكرة من مرض COVID-19.

وقد تتسبب أمراض الرئة ، مثل الالتهاب الرئوي ، في العديد من التغييرات في الجسم مثل انخفاض التشبع ، وتيبس الرئتين أو المليئة بالسوائل ، وارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون حيث لا تستطيع الرئتان طرده بكفاءة.

ويقول الأطباء إن هذه الميزات تجعل المرضى يشعرون بضيق في التنفس وليس انخفاض تشبع الأكسجين نفسه، حيث يعاني مرضى COVID-19 المصابين بأمراض خطيرة من أجل التنفس بسبب تلف الرئتين ، ولكن هذه الصعوبات التنفسية الواضحة قد لا تحدث في المراحل الأولى من المرض.

قد يكون نقص الأكسجة في الدم منخفضًا جدًا في مستويات الأكسجين في الدم ، ولكن نظرًا لأن مستويات ثاني أكسيد الكربون لديهم طبيعية ، فإنهم لا يعانون من مشكلة في التنفس. وأوضح الأطباء أن هذا هو سبب شعورهم بالرضا.

Advertisements



ما الذي يسبب نقص الأكسجة في مرضى COVID؟تشبع الأكسجين في الدم الطبيعي هو 95٪ على الأقل، وفي العديد من حالات COVID-19 ، انخفض إلى المستويات آلة 70s أو 60s أو 50s أو حتى أقل. ما الذي يسبب نقص الأكسجة في مرضى COVID؟تشبع الأكسجين في الدم الطبيعي هو 95٪ على الأقل، وفي العديد من حالات COVID-19 ، انخفض إلى المستويات آلة 70s أو 60s أو 50s أو حتى أقل.

و عادةً ما يتم قياس مستوى الأكسجين في الدم بواسطة جهاز يتم تثبيته على إصبعك أو اختبارات الدم. هناك العديد من الفرضيات حول أسباب نقص الأكسجة لدى مرضى COVID منها التخثر كميزة رئيسية لـ COVID-19 الشديد.

يعتقد بعض الخبراء أن التخثر الخفي قد يبدأ مبكرًا في الرئتين ، بسبب تفاعل التهابي في الأوعية الدموية ، مما يمنعها من استنشاق الأكسجين بشكل صحيح، حيث طوروا هذه الفكرة بعد ملاحظة أن بعض المرضى الذين يعانون من مشاكل في التنفس لديهم أيضًا مشاكل في الدورة الدموية في أصابعهم. عندما تم إعطاء هؤلاء المرضى دواء الهيبارين ، وهو من مرققات الدم الشائع ، تحسنت أو تعافت كل من أصابعهم وتنفسهم.

يحاول بعض الأطباء الآن معرفة ما إذا كان الهيبارين يمكنه تعزيز مستويات الأوكسجين المنخفضة لمرضى COVID-19 بغض النظر عما إذا كانوا يعانون من التنفس. العديد من التجارب السريرية جارية أيضًا في مقاطعات مختلفة لاختبار ما إذا كان مسيلات الدم يمكنها منع أو علاج مضاعفات COVID-19 الشديدة ، بما في ذلك مشاكل الجهاز التنفسي.

ومع ذلك ، لم يتأكد بعد اذا كان نقص الأكسجة يظهر بسبب التجلط في الأوعية الدموية الصغيرة في الرئتين.





علاج نقص الأكسجة COVID-19في حين أن حدوث نقص الأكسجة ترك العديد من الأطباء في حيرة من أمرهم ، فقد أثيرت مخاوف بشأن استخدام العلاج العدواني لعلاج الحالة.

يبدو أن بعض الأطباء يحاولون نفخ الرئتين باستخدام أجهزة تهوية أو أكسجين عالي الضغط حتى عندما يبدو المرضى مرتاحين، ولكن تم انتقاد مثل هذه الإجراءات ، حيث يرى بعض الخبراء أنه يمكن أن يضر بالرئتين المنتفختين ، مما يشير إلى أنه يمكن القيام بذلك إذا لم يتم مساعدة المرضى من خلال العلاج غير الجراحي.





هل يمكن أن يتطور نقص الأكسجة المبكر إلى الالتهاب الرئوي والموت؟حتى الآن ، لم تظهر أي دراسة حول ما إذا كان الكشف المبكر عن نقص الأكسجة قد يؤدي إلى نتائج سيئة، ولكن وجد أن الفشل التنفسي ونقص ضغط الدم من أكثر الأسباب شيوعًا للوفيات في المرضى المصابين بأمراض حرجة المصابين بفيروس كورونا 2019 (COVID-19) خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من تفشي COVID-19 في سياتل ، واشنطن، ونشرت النتائج في مجلة نيو إنجلاند الطبية.