اليمن يعلن تسجيل أول إصابة بكورونا في تعز

أعلنت السلطات اليمنية، مساء الجمعة، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.

وقالت اللجنة العليا للطوارئ، في بيان، إن الحالة الأولى تعود لمواطن في العقد الرابع من العمر، دون الكشف عن الوجهة التي قدم منها.

وأشار البيان إلى أن الحالة المصابة تتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بمدينة تعز، وتم اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد تجاه المخالطين للمريض.

وبهذه الحالة، ترتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في اليمن إلى 7 حالات وحالتي وفاة تمَّ تسجيلها، الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن.