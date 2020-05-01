حالتا وفاة و97 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

الخليج 365 - داوود عبد الرؤوفالجمعة 2020/5/1 10:31 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الجمعة، تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 16 ألفاً و101 للمصابين لديها.
وسجلت الوزارة حالتي وفاة جديدتين، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 225 حالة.
وقالت إن 103 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة و77 في حالة متوسطة، في حين وصفت حالة 6540 بأنها طفيفة، فيما يعيش 83 على أجهزة التنفس، مشيرة إلى أن 9156 تماثلوا للشفاء.
وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال الأيام الأخيرة من القيود التي كانت فرضتها خلال الشهر الماضي.
وتبدأ إسرائيل، مطلع الأسبوع المقبل، إعادة العملية التعليمية تدريجياً بعد توقفها منذ أواسط شهر مارس/آذار الماضي.
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