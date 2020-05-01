ناشطة المناخ غريتا تونبرغ تقدّم تبرعات بقيمة 100 ألف دولار لـ"يونيسيف"

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، الخميس، أن الناشطة السويدية في مجال البيئة، غريتا تونبرغ، تبرعت بمبلغ 100 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، في إطار مساعدة الأطفال على خلفية مكافحة فيروس كورونا المستجد.وجاء في بيان على موقع "اليونيسيف": "حصلت غريتا تونبرغ على جائزة "هيومان أكت أورد 2020" في يوم الأرض، 22 نيسان/ أبريل، والجائزة التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار ستتبرع بها لليونيسيف. وستضاعف "هيومان أكت أورد" تبرعات غريتا وسيكون المبلغ 200 ألف دولار أمريكي لدعم العمل الجاري لليونيسيف لمكافحة فيروس كورونا المستجد".وووجهت منظمة اليونيسيف، على موقعها في الإنترنت، دعوة لجميع الراغبين بالانضمام إلى التبرعات، وأن الأموال التي سيتم جمعها ستذهب لدعم الأطفال في ظروف فيروس كورونا المستجد في أكثر من 190 دولة.

في وقت سابق من الأسبوع الماضي، طلبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مبلغ 92.4 مليون دولار لمساعدة الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسط مكافحة فيروس كورونا المستجد.وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة" ووصلت الإصابات إلى أكثر ثلاثة ملايين شخص حول العالم، توفي بينهم أكثر من 217 ألف شخص.

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