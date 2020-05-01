شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 3 أسئلة حول كورونا يشرحها الطب الوقائى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسئلة كثيرة تدور فى أذهان الجميع حول فيروس كورونا الجديد، وكيفية الوقاية منه أو كيفية التصرف، إذا ظهرت الأعراض تجيب عليها الدكتور أسماء فتحى، استشارى الصحة العامة والطب الوقائى والتغذية بالمركز القومى للبحوث، فى هذا الفيديو.

وقالت استشارى الصحة العامة والطب الوقائى والتغذية بالمركز القومى للبحوث، لـ"الخليج 365"، إن هناك 3 أسئلة يمكن أن يجيب عنها الطب الوقائى حول فيروس كورونا وهي:

كيف أحمى نفسى وعائلتى من الإصابة بفيروس كورونا؟ كيف أجعل جسمى قادرا على مواجهة فيروس كورونا وهزيمته؟ وإذا حدثت الإصابة ما الأعراض وكيف أتصرف؟.

وأوضحت الدكتور أسماء فتحى أنه من المهم القيام بالآتى لوقاية نفسك وعائلتك من كورونا:

الالتزام بالتباعد الاجتماعى وتجنب التجمعات والعزومات.

إذا اضطررت الخروج اترك مسافة بينك وبين الآخرين متر ونصف على الأقل.

غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار أو الكحول.

تهوية المنزل وتنظيف الأسطح والأرضيات بالكلور.

ونصحت بمجموعة نصائح لجعل جسمك قادراً على مواجهة فيروس كورونا وتقوية مناعتك منها:

- تناول الطعام الصحى من مضادات الأكسدة وفيتامين سى والأطعمة الغنية بالزنك والمشروبات مثل: اليانسون والزنجبيل.

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- النوم الصحى.

- ممارسة الرياضة نصف ساعة يومياً.

- شرب الماء بانتظام يساعد الجسم فى التخلص من السموم.

- الإقلاع عن التدخين.

- الحفاظ على الصحة النفسية من خلال التواصل مع الأصدقاء والأقارب بالتليفون أو مكالمات الفيديو وتعلم أشياء جديدة عبر الإنترنت.

وأوضحت أنه فى حالة حدوث إصابة فـ أعراض فيروس كورونا هي: ضيق التنفس، حمى التهاب الحلق سعال جاف الإرهاق والاعياء.

وأشارت إلى أنه لا داعي للذعر، حيث إن 80% من المصابين يتعافون بدون احتياج للمستشفى و20 % يذهبون المستشفى ومنهم 5% يحتاجون العناية المركزة.

ونصحت إذا ظهرت الأعراض بعزل نفسك فى المنزل وتجنب الاتصال بأى شخص والاتصال برقم وزارة الصحة 105 لمتابعة الأعراض وارتداء ماسك أثناء التعامل مع أسرتك والالتزام بآداب العطس والسعال فى منديل ومراقبة أعراض المرض لديك إذا حدث تدهور أو صعوبة فى التنفس وزرقان فى الفم توجه لأقرب مستشفى حميات لطلب الرعاية الصحية.