شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على طرق تطهير المطبخ للوقاية من عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التنظيف المنتظم والتطهير هما من الإجراءات الاحترازية والوقائية الهامة خلال انتشار وباء كورونا، حيث فيمكن أن يعيش الفيروس على بعض الأسطح في المنزل لعدة أيام، ولكن من السهل التخلص من مادة الفيروس من هذه الأسطح باستخدام بعض المطهرات الأساسية وإجراءات التنظيف.

ووفقا لتقرير لـ healthline يمكن أن يكون مطبخك أيضًا أحد الأماكن الأكثر احتمالية لنقل فيروس كورونا إلى منزلك.

طرق تنظيف وتطهير المطبخ للوقاية من عدوى كورونا

- اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية قبل أن تلمس أي شيء ، خاصة إذا كنت بالخارج أو في العمل.

- عقم يديك بمطهر كحولي بنسبة 70% إذا لم يكن الماء والصابون متاحين على الفور.

- امسح جميع أسطح المطبخ بانتظام وأي سطح آخر تلمسه بشكل متكرر مثل أزرار الموقد أو الميكروويف.

- اغسل كل الأطباق والأواني الفضية قبل وبعد استخدامها.

- يمكن أن تحمل الإسفنجة العفن وآلاف الجراثيم ومسببات الأمراض المنقولة بالغذاء إذا لم يتم تنظيفها أو تخزينها بشكل صحيح.

الأشياء التي يمكنك القيام بها لقتل الجراثيم على الإسفنج تشمل:

- وضع الإسفنجة في غسالة الصحون على درجة حرارة عالية ودورة التجفيف.

- ترطيبها ووضعها في الميكروويف لمدة 1-2 دقيقة.

- عصره جيدًا بعد كل استخدام والاحتفاظ به في مكان يسمح له بالجفاف في الهواء.

- يمكن أن تحتوي مناشف الأطباق المصنوعة من القماش أيضًا على كائنات مجهرية غير صحية، حتى إذا تم استخدامها فقط لتجفيف الأطباق النظيفة اغسلها كثيرًا مع ضبط درجة حرارة الجهاز على ساخنة.

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لوح التقطيع

- لا تقطع أبدًا الفواكه أو الخضروات على نفس لوح التقطيع الذي تستخدمه لتقطيع اللحوم النيئة قم بتنظيفها بالماء الساخن والصابون أولاً.

- الاحتفاظ بالخضار واللحوم النيئة مفصولة سيؤدي إلى تجنب التلوث المتبادل والانتشار المحتمل للسالمونيلا والإشريكية القولونية والبكتيريا الضارة الأخرى.

- من الجيد أن يكون لديك لوحان للتقطيع: واحدة للحوم النيئة والأخرى للفواكه والخضروات وكل شيء آخر.

- حافظ على نظافة وتعقيم جميع الأسطح بعد الطهي.

- ستساعد هذه الخطوة الإضافية على القضاء على بكتيريا الطعام مثل العطيفة ، وهي سبب شائع للإسهال سيؤدي ذلك أيضًا إلى تثبيط الحشرات عن تناول الطعام على بقايا الطعام التي تركت على المنضدة.

- يمكن للآفات المنزلية مثل الصراصير أن تحمل عددًا من مسببات الأمراض ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى الربو والحساسية لدى بعض الأشخاص.

- سيساعد استخدام الكلور أيضًا على إزالة أي مادة فيروسية تتعلق بـفيروس كورونا.

- احتفظ بغطاء للعدوى المحتملة من الحشرات عن طريق غسل الأطباق والأواني فورًا بعد تناول الطعام ، وتخزين الطعام في أوعية محكمة الغلق ، وحفظ القمامة في وعاء بغطاء عليه.