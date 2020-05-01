شكرا لقرائتكم خبر عن طالما مفيش جيم.. كيف تقوى عضلاتك فى العزل المنزلى بأكلات صحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إغلاق صالات الجيم واحدة من الإجراءات الوقائية للقضاء على فيروس كورونا للحد من التجمعات وانتشار الوباء، وهنا قد يعانى الكثيرون من ضعف العضلات نتيجة إهمال التمرينات اليومية التى اعتادوا عليها فى الجيم.

وذكر موقع healthline بعض الأكلات الصحية التى تعمل على تقوية العضلات، وينصح بتناولها أثناء فترة العزل المنزلى مع ممارسة الرياضة فى المنزل ومن هذه الأكلات:

1:البيض، يحتوى على نسبة عالية من البروتينات والدهون الصحية والفيتامينات الأخرى المهمة لصحة الجسم والعضلات.

2:سمك السلمون، يعتبر من أفضل أنواع الأسماك التي ينصح بتناولها دائما لتعزيز صحة الجهاز المناعى وتقوية العضلات والمفاصل، حيث يحتوى على أحماض دهنية والأوميجا 3 التى تعزز صحة العسلات.

3: صدور الدجاج، تحتوى على نسبة عالية من البروتينات وفيتامين ب والدهون الصحية التي تمد الجسم بالنشاط والطاقة وتساعد على بناء العضلات والمفاصل.

4:زبدة الفول السودانى، وهى من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحد من خطر الإصابة بمشاكل العضلات والمفاصل وتعمل على تعزيز صحة العضلات.

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5:التونة، تحتوى على نسبة كبيرة من الاوميجا 3 والبروتين والفيتامينات المغذية التي تساعد على بناء العضلات والمفاصل .

6:لحم البقر، وهو من اللحوم الحمراء الغنية بالبروتين والفيتامينات والدهون الصحية التي تعمل على تقوية العضلات وحمايتها من الكسر والهشاشة.

7: الجمبرى، من أفضل أنواع الأطعمة التي تساعد على تعزيز صحة الجسم والعضلات نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من العناصر والفيتامينات الهامة للجسم.

8:فول الصويا، من الأطعمة الصحية التي تساعد على تقوية العضلات والمفاصل حيث أنه يحتوى على فيتامين ك والحديد والفسفور.

9:الجبن القريش، من منتجات الالبان الصحية والغنية بالفيتامينات المتعددة والخصائص التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض، كما انها تقوى العضلات والمفاصل.

10:الفاصوليا، تحتوى على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تقوية العضلات والمفاصل.