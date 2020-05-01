ارتفاع إصابات كورونا في ليبيا إلى 63

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، مساء الجمعة، إلى 63 حالة بعد تسجيل إصابتين جديدتين.

وأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 3 حالات وفاة، مشيرا إلى تعافي 18 حالة من الفيروس.

وأكد المركز، في بيان، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم، الجمعة، 148 عينة وكانت 146 منها سلبية واثنتان إيجابيتان بعد مخالطتهما حالات سابقة.

وسجلت ليبيا أولى الإصابات المؤكدة بالفيروس في 24 مارس/آذار الماضي، وتبعها الإعلان عن عدد من الحالات.