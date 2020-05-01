"ريمديسفير" يواجه كورونا بمليون جرعة حتى ديسمبر

أعلنت شركة "جيلياد ساينز" الأمريكية أن لديها القدرة على تصنيع جرعات كافية من عقارها "ريمديسفير" لـ"عدة ملايين من الكورسات العلاجية" العام المقبل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت الشركة، في بيان، الخميس، إنها تتوقع تصنيع أكثر من مليون جرعة علاجية بحلول ديسمبر/كانون الأول 2020، مع التخطيط لتكون قادرة على إنتاج عدة ملايين من الكورسات العلاجية عام 2021.



ورجحت النتائج الأولية للدراسة التي أجرتها المعاهد الوطنية للصحة على العقار أنه يمكنه تحسين فرص نجاة من يعانون مرضا شديدا جراء فيروس كورونا المستجد بنسبة تصل لـ30%، ويسرع وقت تعافيهم.

وأوضحت "جيلياد" أنها بدأت بالفعل في تسريع إنتاج العقار الذي تم تطويره في الأساس لعلاج الإيبولا، مشيرة إلى أنها يمكنها تصنيع جرعات كافية لعلاج 140 ألف مريض بنهاية مايو/أيار.

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وفي وقت سابق، قال المدير التنفيذي للشركة دانييل أوداي إن النتائج "تدعو للتفاؤل في وقت تشتد فيه الحاجة إليه"، خلال خطاب حصلت عليه شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

ودفعت "النتائج الإيجابية" لتجارب معاهد الصحة الوطنية على عقار "ريمديسفير" أسواق الأوراق المالية للارتفاع بنحو 530 نقطة، الأربعاء.

وبعدما تحدث الدكتور أنتوني فاوتشي بالتفصيل عن دراسة المعاهد، الأربعاء، أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تخطط للتصديق على استخدام العقار في الحالات الطارئة لعلاج مرضى كورونا المستجد.

وأعلنت "جيلياد"، الأربعاء، نتائج أولى مراحل تجاربها السريرية على العقار لدى مرضى فيروس كورونا المستجد الذين يعانون حالات مرضية شديدة لكن ليست حرجة.



وتحسنت حالة نصف المرضى البالغ عددهم 397 مريضا، الذي كانوا في حالة مرضية استدعت استخدام أكسجين إضافي لكن بدون أجهزة تنفس صناعي، خلال 10 أيام من الكورس العلاجي لمدة 5 أيام، أما أولئك الذين اتبعوا كورسا علاجيا لـ10 أيام، فشهدت حالتهم تحسنا بحلول اليوم الـ11.