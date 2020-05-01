شكرا لقرائتكم خبر عن "بخاخ للأنف" يدخل التجارب كعلاج محتمل لفيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسابق العلماء حول العالم، لإيجاد علاج جديد لفيروس كورونا، ومن بين العلاجات المحتملة التي قدمها العلماء دواء مضاد للفيروسات "بخاخ للأنف" Neumifil، وفقاً لجريدة الدايلي ميل البريطانية.

في هذا الفيديو نتعرف على بخاخ الأنف المحتمل كعلاج لكورونا.

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كشف علماء بجامعة سانت أندروز ببريطانيا، أن دواء مضاد للفيروسات

يستخدم كبخاخ للأنف، قد يعالج فيروس كورونا، ويوقف العدوى من الوصول إلى الرئتين، الدواء اسمه Neumifil، طوره العلماء بعد نجاح الاختبارات المعملية، لتبدأ التجارب السريرية عليه ، الدواء يعيق "المسامير" التي تحيط بالفيروس من الخارج، وتمنعه من الالتصاق بخلايا الشعب الهوائية.

سيتم إعطاؤه للمرضى كرذاذ أنفي أسبوعيًا أو كل يومين، وقد يكون الربع الأول من العام المقبل جاهزًا ليتم طرحه للجمهور لو نجحت تجاربه.