شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تشكك فى قدرة هيدروكسى كلوروكوين على علاج مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير مراجعة جديدة إلى أن هيدروكسى كلوروكين، دواء الملاريا الذى وصفه الرئيس ترامب بأنه "مغير اللعبة" لعلاج فيروسات التاجية، قد يضعف قدرة أجهزة المناعة لدى المرضى على محاربة العدوى.

ووفقا لتقرير موقع "ديلى ميل" البريطانى، حلل علماء جامعة هارفارد مجموعة واسعة من التجارب السريرية وكذلك التقارير القصصية من مختلف الأطباء التى تشير إلى أن الدواء يمكن أن يساعد مريض الفيروس التاجى.

بينما وثقت الأبحاث المبكرة الإشارات الواعدة إلى حد ما بأن الدواء منع الفيروس من العمل فى طريقه إلى الخلايا البشرية فى الدراسات المعملية، ووجدت مراجعة هارفارد أن العديد من التجارب السريرية كانت ضعيفة.



هيدروكسى كلوركوين

يأتى ذلك بعد أسبوع من اكتشاف النتائج الأولية لتجربة نيويورك لهيدروكسي كلوروكين أن الدواء فشل حتى الآن فى تحسين فرص البقاء على قيد الحياة لأول 600 مريض تم علاجهم.

وتلقى مراجعة هارفارد المزيد من الشكوك حول الدراسات التى ولدت مثل هذه الإثارة المبكرة على هيدروكسى كلوروكوين، لكنها تحتفظ بإمكانية أن يساعد الدواء، مع الدراسة الدقيقة والتوقيت المناسب، بعض المرضى.

واستعرض فريق هارفارد 10 دراسات عن هيدروكسى كلوروكوين وكلوروكوين النسبى فى البشر التى تم إجراؤها حتى الآن.

تمت الإشارة إلى كل من هذه من قبل أدبيات أخرى 34 مرة على الأقل، على الرغم من أن معظمها كان صغيرًا (أكبر تجربة مدرجة شملت 181 مريضًا)، وأفادت 4 من هذه النتائج الإيجابية، لكن علماء هارفارد وجدوا مشاكل مع كل منهم.

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تضمنت الدراسة الأولى أكثر من 100 مريض واعتبرت العلاج بالكلوروكين "متفوقًا'' على البديل (من المفترض أنه رعاية داعمة)، ومع ذلك لم تتضمن الدراسة معلومات عن المرضى مثل أعمارهم أو تفاصيل عن حالاتهم.

واحدة من هذه الدراسات التى لفتت الانتباه على الصعيد الدولى أجريت فى فرنسا ووجدت أن الأشخاص الذين عولجوا باستخدام هيدروكسي كلوروكين كانوا قادرين على القضاء على الفيروس بسرعة أكبر من أولئك الذين لم يحصلوا على الدواء.

لكن ناشر الدراسة وهو الجمعية الدولية للعلاج الكيميائي المضاد للميكروبات ، زعم لاحقًا أنها لم تجر بشكل جيد بما يكفى لتلبية معايير المجلة.

وشملت دراسات أخرى نتائج سلبية أو محايدة، تتراوح من واحدة أظهرت ببساطة أن المرضى الذين عولجوا بالعقار لم يكن أفضل من أولئك الذين لم يحصلوا على هيدروكسى كلوروكوين إلى آخر تم إيقافه بعد أن طور المرضى آثارًا جانبية خطيرة.

وقال المؤلف الرئيسى للدراسة الدكتور مارك بوزنانسكى أستاذ بجامعة هارفارد وطبيب مستشفى ماساتشوستس العام الذي يعالج الفيروس التاجى، لصحيفة دايلى ميل "لا يوجد دليل واضح على أن hydroxychloroquine يساعد في أمراض فيروسات التاجية المتوسطة إلى الشديدة".

وتشير الأدبيات إلى أن هيدروكسي كلوروكوين يمكن أن يقلل بالفعل من الاستجابة المناعية المضادة للفيروسات، فيمكن أن تعمل تأثيرات هيدروكسي كلوروكوين على جهاز المناعة لصالح أو ضد قدرة المرضى على محاربة الفيروس.

من ناحية إذا أعاقت نشاط بعض الخلايا المناعية ، مثل الخلايا التائية ، فقد يصعب على الجسم التخلص من العدوى.