شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة عن إصابة الأطفال بفيروس كورونا تحير العلماء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد العلماء حالة غريبة عن الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد، أنهم لم يسجلوا نقل أى حالة عدوى للأشخاص البالغين الأصحاء، خصوصا أن أغلب الأطفال المصابين اختلطوا مع أهاليهم أثناء إصابتهم أو علاجهم.

وأشارت داراسة حديثة إلى أن النتائج التى قدمها البحث مراجعات لبيانات اللجنة المشتركة بين الصين ومنظمة الصحة العالمية، أشارت جميعها إلى عدم تسجيل أى عدوى من قبل الأطفال إلى الأشخاص البالغين، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت الدراسة إلى أن الأطفال دون سن 10 سنوات المصابين لم ينقلوا الإصابة إلى الأشخاص البالغين، بالرغم من حالات العناق والقبلات التى تلقوها من آبائهم وعائلاتهم أثناء فترة إصابتهم.

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ونوهت الدراسة إلى أن الأشخاص بعمر الشباب لا يلعبون دورا كبيرا فى انتقال الفيروس، لكنهم أشاروا من جهة أخرى إلى أن المعلومات حول هذا الموضوع لا تزال غير واضحة ومبهمة.

وقال البروفيسور راسل فينر، من الكلية الملكية لطب الأطفال فى بريطانيا، إنه لا يوجد فى جميع أنحاء العالم أدلة تؤكد دورا لعبه الأطفال فى نشر الفيروس أو نقله"، لكنه أضاف: "ليس لدينا أدلة كافية".

وفى دراسة صينية قام باحثون من مستشفى نينجبو للنساء والأطفال فى تشجيانج بتحليل تأثير الأطفال المرضى بكورونا على من حولهم.

ونظر الفريق فى 36 حالة لأطفال تحت سن 16 عامًا ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 ومن بين هذه الحالات، كانت 28% بدون أعراض، فى حين أن 19% آخرين لديهم أعراض خفيفة فقط.