شكرا لقرائتكم خبر عن علماء جامعة أكسفورد: 6 أسابيع لمعرفة ما إذا كان اللقاح المطور يعمل على البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العلماء الذين يعملون على لقاح مضاد للفيروس التاجي كورونا سيتمكنون من معرفة مدى عمل اللقاح فى غضون ستة أسابيع، وقال السير جون بيل، أستاذ الطب في جامعة أكسفورد ، إن "مئات" الأشخاص قد حصلوا الآن على حقنة في أول تجربة بريطانية للعثور على لقاح طورته الجامعة.

ووفقا لتقرير موقع " ديلى ميل" البريطاني ، أخبر برنامج راديو بي بي سي 4 أنه يأمل في ظهور "إشارة ما" حول ما إذا كان يمكن أن تظهر نتائج بحلول منتصف يونيو.



لقاح جامعة اسكفورد

وانضم فريق في جامعة أكسفورد ، من بين المتنافسين في السباق لإيجاد لقاح لفيروس كورونا ، إلى شركة الأدوية العملاقة AstraZeneca في محاولة لإنتاجه بكميات كبيرة إذا نجح لقاحهم.

وقال "الأولوية ستكون هنا، إذا قامت AstraZeneca بصنع اللقاح هنا ، وهو ما سيفعلونه ، فقد وافقوا على إعطاء الأولوية للمملكة المتحدة، لذا ستحصل هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا NHS على "الدفعة الأول" في جميع الأشياء المصنوعة هنا.

وأضاف أنه ستكون هناك حاجة إلى 30 إلى 40 مليون جرعة لتتمكن من تلقيح الأشخاص الضعفاء على الفور ، موضحا: `` بمجرد أن نحصل على موافقة الجهات التنظيمية ، لا نريد أن نعود إلى البداية ونتوصل إلى كيفية تصنيع اللقاح على نطاق واسع.

وأضاف "نريد أيضًا أن نتأكد من أن بقية العالم سيكون جاهزًا لصنع هذا اللقاح على نطاق واسع بحيث يصل إلى السكان في البلدان النامية ، على سبيل المثال ، حيث تكون الحاجة كبيرة جدًا."

وقد بدأ تطعيم المتطوعين للفيروس التاجي الأسبوع الماضي ، حيث وقع 510 على أول تجربة سريرية تديرها جامعة أكسفورد.

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يأمل الفريق العامل على اللقاح في معهد جينر التابع لجامعة أكسفورد ، أنه إذا ثبت نجاحه ، يمكن إعطاء مليون جرعة للجمهور في سبتمبر، وقد أعطت سارة جيلبرت ، التي تقود المشروع ، اللقاح فرصة نجاح بنسبة 80 ٪.

ويستخدم الفريق نسخة ضعيفة من الفيروس للإصابة بنزلات البرد ولكن لا يمكن أن يسبب المرض لدى البشر.

يتم حقنه في خلايا العضلات البشرية ، ويشجع الخلايا على إنتاج البروتين الذي يكون بمثابة "المسامير '' على الجزء الخارجي من الفيروس التاجي.

يأمل هذا في تدريب الجهاز المناعي لشخص ما على التعرف على بروتينات الفيروس ، حتى يتمكنوا من محاربة الفيروس التاجي إذا أصيبوا بالعدوى في المستقبل.

قال الرئيس التنفيذي لشركة AstraZeneca ، باسكال سوريوت ، إن الاستثمار في لقاح جديد لفيروس التاجي يمثل مخاطرة جديرة بشركته، مؤكدا ان إطلاق هذا اللقاح يشكل خطرًا ، ولكن حان الوقت الآن لاتخاذ هذه المخاطر، فهذه أزمة رهيبة نواجهها ونحتاج إلى حلول.

وأضاف أنه يأمل ألا يكون اللقاح هو الوحيد الذي يتم إنتاجه، موضحا ان هناك اتفاقا بين الشركات داخل صناعة الأدوية لمساعدة بعضها البعض في الإنتاج ، وأن القصد هو توفير اللقاح مجانا خلال الوباء.

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هناك أكثر من 70 لقاحًا محتملاً يتم تطويره في جميع أنحاء العالم ، وستبدأ إمبيريال كوليدج لندن في التوظيف لتجربتها الخاصة في يونيو.