شكرا لقرائتكم خبر عن Fda تمنح ترخيصا لجهاز تنفس صناعى طورته وكالة ناسا لعلاج مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدرجت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بموجب ترخيص، استخدام الطوارئ لجهاز التنفس الصناعي الذى تم تطويره بواسطة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء NASA والتي تم تصميمها لعلاج المرضى الذين يعانون من كورونا.

ووفقا لبيان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تمت إضافة جهاز التنفس الصناعي إلى قائمة أجهزة التهوية المصرح بها وموصلات أنابيب جهاز التنفس الصناعي وملحقات جهاز التنفس الصناعي تحت جهاز التهوية EUA التي تم إصدارها استجابة للمخاوف المتعلقة بعدم كفاية الإمداد وتوافر أجهزة التهوية التي تم تصفيتها من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير، لاستخدامها في إعدادات الرعاية الصحية لعلاج المرضى أثناء جائحة فيروس كورونا.

وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن إم هان إن مكافحة الفيروس وعلاج المرضى خلال هذا الوباء العالمي غير المسبوق يتطلب مناهج وإجراءات مبتكرة.

حيث قامت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتضمين NASA VITAL وهو مصمم خصيصًا للمرضى الذين يعانون من كوفيد 19 ، من خلال توفير الدعم التنفسي للمرضى الذين يعانون من فشل تنفسي أو قصور.

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وأكدت جامعة جونز هوبكنز أن وفيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية تخطت حصيلة القتلى الأمريكيين بحرب فيتنام.

وتجاوزت إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية عتبة المليون إصابة بتسجيل 1.022.259 إصابة، وتوفى 57.862 ألف حتى الآن، بينما تماثل للشفاء 139.927 ألف، بحسب إحصائيات worldometers.info.

وتسعى العديد من الدول لتخفيف الإجراءات المفروضة التي اتخذتها فى أوقات سابقة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد؛ وبدأت بعضها بالفعل، فيما وضعت دولا أخرى خطط مستقبلية للتخفيف تدريجيا.

وأوصت منظمة الصحة العالمية، بضرورة أن يكون أى رفع لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد تدريجيا، وقالت إنه إذا جرى تخفيف القيود قبل الأوان فستكون هناك عودة للعدوى، وقد أكد تاكشي كاساي المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة إن إجراءات العزل العام أثبتت فعاليتها وإنه ينبغي على الجميع الاستعداد لأسلوب حياة جديد يسمح للمجتمع بالعمل مع استمرار جهود احتواء الفيروس.