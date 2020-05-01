عمان تسجل 99 إصابة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سلطنة عمان، الجمعة، عن تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19). ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الصحة قولها إن إجمالي الإصابات في السلطنة ارتفع إلى 2447 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 11 حالة. ولفتت الوزارة العمانية إلى شفاء 495 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد.

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