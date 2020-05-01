106 إصابات جديدة بكورونا في المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجّل المغرب، الجمعة، 106 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4529، فيما بلغ عدد الوفيات 171 بعد الإعلان عن وفاة شخص آخر.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1055، بعد تعافي 71 شخصاً، فيما تم استبعاد 31274 حالة بعد الكشف المخبري.
وناشدت الوزارة المواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، واتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية لمكافحة انتشار الفيروس.
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