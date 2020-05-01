شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. أول مذيعة آلية في سوريا بثلاث لغات تبدأ العمل عبر الإذاعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت أول مذيعة آلية (روبوت) في سوريا إلقاء نشرات الأخبار وبثلاث لغات على مستوى إذاعات «إف إم» في إذاعة «ريان إف إم»، وقال موقع «الوطن أون لاين» أنها الخطوة الأولى من نوعها في الإعلام وعلى مستوى إذاعات الـ«إف إم».

ووفقا لـ«روسيا اليوم»، فقد أطلقت إذاعة «ريان إف إم» أول تقديم لنشرة أخبار بواسطة مذيعة آلية (روبوت) وبثلاث لغات (العربية – الإنكليزية- الإسبانية) وذلك تماشيا مع إجراءات الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا

ونقل الموقع عن رئيس مجلس إدارة الإذاعة مثنى أبوصالح تأكيده أن تقديم نشرة الأخبار عبر مذيعة آلية يأتي تماشياً مع توجيهات وزارة الصحة والالتزام بالحجر المنزلي وعدم قدرة المذيعات على الحضور للإذاعة نتيجة الظروف الراهنة.

وأشار أبوصالح إلى أن المذيعة الآلية قدمت في 13 أبريل الماضي تقريراً إخبارياً باللغة العربية حول المنفسة محلية الصنع التي تم إنتاجها وتصميمها في حلب إضافة إلى تقديم العديد من التقارير العلمية وبعض الإعلانات.

وبحسب صفحة «الساعة 25»، فإن المهندس أبوصالح أنجز العديد من الروبوتات متوسطة وفائقة الذكاء التي وصل عددها إلى /18/ روبوتاً واقترن اسمه بعشرات الاختراعات والابتكارات العلمية في مختلف الميادين.

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