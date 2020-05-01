تسجيل 63 حالة شفاء من فيروس كورونا بالكويت

سجّلت الكويت اليوم 63 حالة شفاء من فيروس كورونا (سارس كوف - 2) المسبب لمرض (كوفيد - 19) ليرتفع، عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 1602 حالة.
وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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