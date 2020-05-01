تسجيل 281 حالة وفاة بفيروس كورونا في إسبانيا

سجّلت إسبانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 281 حالة وفاة و1781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن العدد الرسمي للوفيات ارتفع إلى 24824 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للاصابات إلى 215216 حالة في حين تماثلت 114678 حالة للشفاء. قد يهمك ايضا: اليابان تسجل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا السلطات المصرية تُعلن تسجيل أوّل إصابة بـ"كورونا" في شمالي سيناء

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