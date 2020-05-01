سلطنة عمان تسجل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت سلطنة عمان 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 2447 حالة. وأشارت وزارة الصحة العمانية إلى أن 41 حالة إصابة لعُمانيين و58 حالة لغير عًمانيين، فيما تماثلت 495 حالة للشفاء، مضيفة أن عدد الوفيات بلغ 11 حالة. قد يهمك ايضا: اليابان تسجل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاع وفيات كورونا في روسيا إلى 1169 والإصابات إلى 114431

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