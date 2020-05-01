130 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا

سجّلت بلجيكا 130 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان لها أنه بذلك يرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 7703 حالات، مضيفةً أنها سجلت 513 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 49032 حالة، في حين تماثلت 316 حالة للشفاء. قد يهمك ايضا: لبنان تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المغرب تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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