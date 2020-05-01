سجّلت اليابان 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 14476 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 455 حالة وفاة. قد يهمك أيضا: تعرف على أهم أنواع الأمراض السرطانية المعرضة لفيروس كورونا علماء يكشفون أن الآباء والأجداد يتسببون في تسمم أكثر من نصف الأطفال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تسجل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.