لبنان تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية سُجلت 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 729، مبينة أن عدد الفحوصات التي أجريت خلال الساعات الـ24 الأخيرة هي 1551 لمواطنين ظهر من بينها 3 إصابات، و370 للوافدين سجل من بينها إصابة واحدة بالفيروس.
ولفتت الانتباه إلى أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 192 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 24 حالة وفاة.
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