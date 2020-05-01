المغرب تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجّلت المغرب اليوم 106 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4529، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 171 بعد الإعلان عن وفاة شخص آخر.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1055، بعد تعافي 71 شخصًا، فيما تم استبعاد 31274 حالة بعد الكشف المخبري.

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