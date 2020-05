رصد عملية “التناثر الفيروسي” لجائحة كورونا المدمر داخل خلية تحتضر

وتم التقاط صورة عالية الدقة لـ SARS-CoV-2، من قبل إليزابيث فيشر، رئيسة وحدة الميكروسكوب الإلكتروني بمختبر روكي ماونتن (RML)، باستخدام مجهر إلكتروني تقليدي. كما التقطت فيشر أيضا صورا لفيروس كورونا الذي يسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS).

وتشكل الطيات والذبذبات ذات اللون البرتقالي-البني جزءا من سطح خلية واحدة أصيبت بعدوى بـ SARS-CoV-2 أو COVID-19.

فيما تظهر جزيئات

