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وتم التقاط صورة عالية الدقة لـ SARS-CoV-2، من قبل إليزابيث فيشر، رئيسة وحدة الميكروسكوب الإلكتروني بمختبر روكي ماونتن (RML)، باستخدام مجهر إلكتروني تقليدي. كما التقطت فيشر أيضا صورا لفيروس كورونا الذي يسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS).
وتشكل الطيات والذبذبات ذات اللون البرتقالي-البني جزءا من سطح خلية واحدة أصيبت بعدوى بـ SARS-CoV-2 أو COVID-19.
فيما تظهر جزيئات
الناشئة من سطح الخلية، في الصورة، على شكل كرات زرقاء صغيرة.
Researchers in #Montana have snapped many amazing shots of the #coronavirus that causes #COVID19. How these images help to tackle the #outbreak on my blog. #NIH https://t.co/FoL2r7Cb5L pic.twitter.com/AWzgbphOJ7— Francis S. Collins (@NIHDirector) April 28, 2020
ووفقا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، فإن الصورة توضح عملية تعرف باسم “التناثر الفيروسي” حيث يتم إطلاق الجسيمات الفيروسية من الخلية المحتضرة.
وكتب فرانسيس كولينز من المعاهد الوطنية للصحة في مدونة: “تعطينا هذه الصورة نافذة على مدة فعالية SARS-CoV-2 المدمرة في اختيار الآلة الخلوية للمضيف: خلية واحدة مصابة قادرة على إطلاق الآلاف من جزيئات الفيروس الجديد التي يمكن بدورها أن تنتقل إلى الآخرين”.
وتساعد هذه الأنواع من الصور التفصيلية العلماء على زيادة فهم الباحثين والعلماء والأطباء لطبيعة وآلية عمل الفيروس القاتل، الذي أصاب أكثر من 3 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مليون شخص في الولايات المتحدة.
وأضاف كولينز: “من خلال التقاط العديد من اللقطات للفيروس باستخدام ترسانة المجاهر المتاحة في RML وأماكن أخرى، يتعلم الباحثون المزيد كل يوم حول كيفية دخول SARS-CoV-2 إلى الخلية، والتحرك داخلها ثم ظهورها لإصابة الخلايا الأخرى”.
كانت هذه تفاصيل خبر رصد عملية “التناثر الفيروسي” لجائحة كورونا المدمر داخل خلية تحتضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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