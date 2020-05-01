شكرا لقرائتكم خبر عن «الطب البديل» يوضح 5 أعراض لجفاف الجسم.. ونصائح مهمة لتفاديه أثناء الصيام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح “المركز الوطني للطب البديل والتكميلي”، خمس أعراض تدل على احتمالية إصابة جسم الإنسان بالجفاف أثناء الصيام في نهار رمضان.

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وذكر المركز في إنفوجرافيك نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أن الأعراض هي: “جفاف الجلد، جفاف الفم، الإحساس بالخمول والنعاس، التعرض للصداع، والعطش”.

ونصح “الطب البديل” بضرورة الإكثار من شرب الماء، وتناول الفواكه الغنية بالفوائد، والتي تعمل على توازن السوائل في الجسم، مع تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين والمشروبات الغازية.