حالتا وفاة و687 إصابة جديدة بكورونا في قطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة القطرية، الجمعة، تسجيل حالتي وفاة و687 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 14096.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل حالتي وفاة تعودان لمقيمين يبلغ الأول (96 عاما) والآخر (40 عاما)، وكانا يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة، وكانا يعانيان من أمراض مزمنة.

وأشارت إلى شفاء 64 حالة من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1436.

وكانت الوزارة قد نوهت، الخميس، بأن الفترة الحالية ستشهد تذبذبا في أعداد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس بين ارتفاع وانخفاض، وذلك يرجع لعدة أسباب؛ من بينها أن تفشي الفيروس يعتبر في مرحلة الذروة قبل أن تبدأ أعداد الإصابات تقل تدريجيا.